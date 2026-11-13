Intensives Duell im Wembley: England besiegt Kroatien und sichert sich wichtige 3 Punkte

Die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League haben an Intensität gewonnen. In einem der zentralen Duelle, das im Fokus der Fans stand, empfing die englische Nationalmannschaft Kroatien in ihrem eigenen Stadion. In einer hart umkämpften Partie mit hohem Tempo besiegten die Gastgeber ihren Gegner mit einem 2:1 Endstand.

Rogers' Tor und ein verwandelter Elfmeter von Kane

Die Engländer begannen die Partie aktiv und konnten ihre Überlegenheit Mitte der ersten Halbzeit in ein Tor ummünzen. In der 24. Minute eröffnete der offensive Mittelfeldspieler Morgan Rogers den Spielstand (1:0).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Kroaten aktiver und glichen in der 59. Minute durch einen präzisen Schuss von Sučić aus (1:1). Doch kurz darauf, in der 64. Minute, nutzte Kapitän Harry Kane einen Elfmeter eiskalt aus, brachte England erneut in Führung und entschied damit das Spiel (2:1).

Spielstatistik und Details Daten Endstand England — Kroatien 2:1 Torschützen Morgan Rogers (24.), Harry Kane (64. Elfmeter) — Sučić (59.) Tabellensituation England mit 12 Punkten auf Platz 2, Kroatien mit 3 Punkten auf Rang 3

Aufstellungen

England: Jordan Pickford, Lewis Hall, Jarell Quansah, Dan Burn, Trent Alexander-Arnold (Ben White, 78.), Declan Rice (James Garner, 78.), Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Rio Ngumoa, 77.), Harry Kane, Morgan Rogers.

Kroatien: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Karlo Smolčić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Sučić (Mario Pašalić, 70.), Josip Mišić (Luka Modrić, 76.), Frano Matanović (Ante Budimir, 70.).

Damit festigt die englische Nationalmannschaft nach diesem wichtigen Sieg mit nun 12 Punkten den 2. Platz in der Gruppe.

Wie sehr hilft die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern im Kader der englischen Nationalmannschaft Ihrer Meinung nach, um im Turnier hohe Ergebnisse zu erzielen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!