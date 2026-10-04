Modrićs Herzschmerz: Was er nach dem 0:7-Debakel im eigenen Stadion offenbart

Die UEFA Nations League sorgte am 3. Spieltag für ein schockierendes Ergebnis in der Welt des Fußballs. Die kroatische Nationalmannschaft empfing England im eigenen Stadion und erlitt völlig unerwartet eine 0:7 vernichtende und historische Niederlage.

Nach dem Schlusspfiff äußerte sich der 41-jährige Kapitän und legendäre Anführer der Kroaten, Luka Modrić, scharf und emotional zum Spielverlauf sowie zur Hilflosigkeit seiner Mannschaft auf dem Platz.

«Man kann verlieren, aber nicht auf diese Weise»

Wie das bekannte kroatische Medium Index berichtete, verhehlte Luka Modrić nicht, dass er eine der schwersten Nächte seiner Karriere durchlebt habe und betonte, dass er in seiner 20-jährigen internationalen Laufbahn zum ersten Mal eine solche Scham empfunden habe:

«Es gab keine Zweikämpfe, keine Aggressivität, keine taktischen Fouls und keinen Zusammenhalt auf dem Platz. Ich spiele seit 20 Jahren im Nationaltrikot und muss offen zugeben: Zum ersten Mal nach einem Spiel habe ich mich für mich selbst geschämt. Ja, man kann verlieren – England war heute einfach besser als wir. Aber sich auf diese Weise so leicht geschlagen zu geben und den Ruf, den man über Jahre aufgebaut hat, zu beschädigen, ist absolut inakzeptabel. Ich habe mich zum ersten Mal zutiefst geschämt und entschuldige mich bei allen Fans dafür.»

«Wir müssen zusammenhalten, statt uns gegenseitig die Schuld zu geben»

Der Kapitän, der bereits einen schweren Schlag hinnehmen musste, betonte, wie wichtig es sei, das interne Mannschaftsklima zu bewahren und eine psychologische Krise zu vermeiden:

Kein Platz für interne Konflikte: Modrić erklärte, dass sich die Spieler in der Umkleidekabine nach der hohen Niederlage nicht gegenseitig beschuldigen dürften und in dieser schweren Zeit wie immer zusammenstehen müssten;

Ein ungewohntes Gefühl: «Wir haben mit einer sehr hohen Differenz verloren. Aber das innere Gefühl nach diesem Spiel ist völlig anders, so etwas habe ich noch nie erlebt», fügte er hinzu.

Tor-Show der Engländer und Details zum Spiel

Das Spiel verlief von Anfang bis Ende unter der totalen Dominanz der Gäste. Die englische Offensive zerlegte die kroatische Abwehr in ihre Einzelteile:

Harry Kane sowie Bukayo Saka erzielten jeweils zwei Treffer und schnürten einen Doppelpack;

Jude Bellingham, Anthony Gordon und das junge Talent Morgan Rogers trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Dieser Kantersieg festigte die Position der englischen Nationalmannschaft in der Tabelle erheblich. Kroatien muss nun eines der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte schnell hinter sich lassen und sich mental für die kommenden Pflichtspiele regenerieren.