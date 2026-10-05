Sorge bei Manchester City: Erling Haaland verletzt sich im Spiel gegen Portugal

Das spannende Duell zwischen Portugal und Norwegen im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Nations League Manchester Cityendete mit großer Sorge für den Verein und die skandinavischen Fans. Der 26-jährige Superstar der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, verletzte sich in der zweiten Halbzeit und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen.

Dieser Ausfall könnte nicht nur das Ergebnis für Norwegen beeinflussen, sondern auch die kommenden wichtigen Spiele der „Citizens“ schwer treffen.

Das Signal in der 67. Minute und der Siegtreffer für Portugal

In der Begegnung in Lissabon blieb Haaland in der portugiesischen Defensive gefangen und konnte kein Tor erzielen:

Erzwungene Auswechslung: Mitte der zweiten Halbzeit signalisierte der 26-jährige Stürmer der Bank, dass er nicht weiterspielen könne, und wurde in der 67. Minute durch Jørgen Strand Larsen ersetzt;

Störung der Spieldynamik: Als Haaland das Feld verließ, stand es 1:1 (das einzige Tor für Norwegen erzielte Verteidiger Kristoffer Ajer);

Der Siegtreffer: Nachdem der Stürmer ausgewechselt wurde, erhöhte der Gegner den Druck und Portugal erzielte in der 79. Minute den zweiten Treffer, um das Spiel mit 2:1 zu gewinnen.

Das medizinische Team Norwegens führt derzeit eine erste Untersuchung des Zustands des Stürmers durch. Die Schwere der Verletzung und die voraussichtliche Ausfallzeit werden nach eingehenden medizinischen Tests offiziell bekannt gegeben.

Große Alarmbereitschaft vor dem Topspiel gegen Liverpool

Der Ausfall von Haaland kommt für die Schützlinge von Pep Guardiola zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt:

Zentrales Duell: Laut dem Spielplan der englischen Premier League muss Manchester Cityam 11. Oktober in einem extrem wichtigen Spiel gegen den Rivalen Liverpool antreten;

Kopfschmerzen im Angriff: Ob der norwegische Torjäger bis zu diesem Aufeinandertreffen der Giganten wieder fit wird, ist derzeit höchst fraglich.

Sollten die medizinischen Befunde schwerwiegender als erwartet ausfallen, müsste Manchester City im zentralen Meisterschaftsduell ohne seine wichtigste Tormaschine auskommen.