Sabrina Chakomanova ist die erste usbekische Jugend-Olympiasiegerin

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Sabrina Chakomanova ist die erste usbekische Jugend-Olympiasiegerin

Ein wahrhaft historisches Ereignis in der Welt des usbekischen Sports. Nach einer beeindruckenden Erfolgsserie bis ins Finale der Jugend-Olympiade „Dakar-2026“ in der Gewichtsklasse bis 54 kg unsere talentierte Boxerin Sabrina Chakomanova zeigte auch im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille absolute Dominanz und stieg auf die höchste Stufe des Podiums.

Das Finale und der souveräne Sieg über die Gegnerin

Im intensiven und kompromisslosen Kampf um die Goldmedaille trat unsere Landsfrau gegen die Kolumbianerin Salas Trejos an. Während des gesamten Kampfes zeigte Sabrina eine taktisch und physisch überragende Leistung und kontrollierte das Geschehen im Ring vollständig.

Nach einer einstimmigen Entscheidung der Kampfrichter besiegte unsere Athletin ihre Gegnerin mit 5:0 und sicherte sich den Meistertitel. Der Usbekische Boxverband bestätigte, dass dieser Erfolg ihr den ehrenvollen Titel der ersten Jugend-Olympiasiegerin in der Geschichte des usbekischen Frauenboxens einbringt.

Finale und Details zum Wettbewerb

Informationen

Wettbewerbsname

Jugend-Olympiade „Dakar-2026“

Gewichtsklasse und Athletin

-54 kg, Sabrina Chakomanova

Finalgegnerin

Salas Trejos (Kolumbien)

Finalergebnis

5:0 (einstimmige Entscheidung der Kampfrichter)

Historische Bedeutung

Erste Jugend-Olympiasiegerin unter den usbekischen Mädchen

Neue Meilensteine des usbekischen Boxsports

Dieser Sieg von Sabrina Chakomanova ist nicht nur ihr persönlicher Erfolg, sondern auch ein weiteres glänzendes Ergebnis der Bemühungen zur Förderung des Frauensports, insbesondere des Boxens, in unserem Land. Wir gratulieren unserem gesamten Volk und unseren Fans zu diesem großartigen Triumph!

Was glauben Sie, welche Bedeutung hat Sabrinas historischer Erfolg für das Interesse junger Mädchen am Sport in unserem Land? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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