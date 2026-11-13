Rushanabonu Isoyeva gewinnt Gold bei den Olympischen Jugendspielen

Die Sportdelegation aus Usbekistan hat bei den Olympischen Jugendspielen „Dakar-2026“ einen weiteren großen Erfolg erzielt. Die Erfolgsbilanz unserer Sportler wurde um eine weitere prestigeträchtige Goldmedaille erweitert.

Das Finale und der Sieg über die slowakische Gegnerin

In der Gewichtsklasse bis 60 kg unsere talentierte Boxerin, die die Ehre unseres Landes würdig verteidigt hat Rushanabonu Isoyeva trat im entscheidenden Kampf um den Meistertitel gegen die erfahrene slowakische Athletin Karolina Kollarova an.

Während des intensiven und kompromisslosen Kampfes zeigte unsere Vertreterin großes Geschick, Kraft und Willensstärke. Nach der endgültigen Entscheidung der Kampfrichter besiegte Rushanabonu ihre Gegnerin mit 4:1 und sicherte sich den Sieg mit absoluter Überlegenheit.