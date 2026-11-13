Rushanabonu Isoyeva gewinnt Gold bei den Olympischen Jugendspielen
Die Sportdelegation aus Usbekistan hat bei den Olympischen Jugendspielen „Dakar-2026“ einen weiteren großen Erfolg erzielt. Die Erfolgsbilanz unserer Sportler wurde um eine weitere prestigeträchtige Goldmedaille erweitert.
Das Finale und der Sieg über die slowakische Gegnerin
In der Gewichtsklasse bis 60 kg unsere talentierte Boxerin, die die Ehre unseres Landes würdig verteidigt hat Rushanabonu Isoyeva trat im entscheidenden Kampf um den Meistertitel gegen die erfahrene slowakische Athletin Karolina Kollarova an.
Während des intensiven und kompromisslosen Kampfes zeigte unsere Vertreterin großes Geschick, Kraft und Willensstärke. Nach der endgültigen Entscheidung der Kampfrichter besiegte Rushanabonu ihre Gegnerin mit 4:1 und sicherte sich den Sieg mit absoluter Überlegenheit.
Höhepunkte des Finalkampfes
Informationen
Wettbewerbsname
Olympische Jugendspiele „Dakar-2026“
Gewichtsklasse und Athletin
-60 kg, Rushanabonu Isoyeva
Finalgegnerin
Karolina Kollarova (Slowakei)
Finalergebnis
4:1 (nach Kampfrichterentscheid)
Ergebnis
Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Jugendspiele
Die glänzende Zukunft des usbekischen Boxsports
Diese vom usbekischen Boxverband bestätigte erfreuliche Nachricht hat bei unseren Fans für grenzenlose Freude gesorgt. Dass unsere jungen Sportler auf internationaler Bühne solch hohe Ziele erreichen, ist das praktische Ergebnis der Aufmerksamkeit und des hohen Trainingsniveaus, das dem Jugendsport in unserem Land gewidmet wird. Wir gratulieren Rushanabonu Isoyeva von ganzem Herzen zu diesem historischen Sieg!
Was glauben Sie, wie werden diese Erfolge unserer jungen Boxer bei den Olympischen Spielen „Dakar-2026“ als Grundlage für zukünftige Siege bei großen Wettbewerben dienen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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