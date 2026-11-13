Arda Gülers Supertor reicht nicht: Belgien besiegt die Türkei auswärts

Die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League haben an Intensität gewonnen. In einem der zentralen Duelle, auf das die Fans gespannt waren, empfing die türkische Nationalmannschaft das belgische Team. In einer hart umkämpften und torreichen Partie brachen die Gäste den Widerstand des Gegners und 2:1 holten einen verdienten Auswärtssieg.

Gülers Traumtor und die Antwort der Belgier

Die Gastgeber begannen aktiv und gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Der Publikumsliebling der türkischen Nationalmannschaft, Arda Güler erzielte in der 20. Minute ein spektakuläres Supertor und versetzte das Stadion in Ekstase (1:0).

Doch die Belgier ließen nicht lange auf eine Antwort warten. Die erfahrenen Stars drehten das Spiel innerhalb kürzester Zeit:

27. Minute: Kapitän Kevin De Bruyne stellte den Ausgleich wieder her (1:1).

30. Minute: Charles De Ketelaere traf erneut ins gegnerische Tor und brachte die Gäste in Führung (1:2).

Spielstatistik und Details Daten Endstand Türkei — Belgien 1:2 Torschützen Arda Güler (20.) — Kevin De Bruyne (27.), Charles De Ketelaere (30.) Tabellensituation Belgien auf Platz 2 mit 9 Punkten, die Türkei auf Platz 4 ohne Punkte

Aufstellungen und Einwechslungen

Türkei: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (Zeki Çelik, 70.), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü, 58.), Salih Özcan, Kenan Yıldız (Can Uzun, 80.), Arda Güler, Enes Ünal (Emre Mor, 58.).

Belgien: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne (Leandro Trossard, 69.), Nicolas Raskin (Hans Vanaken, 90+3), Youri Tielemans, Diego Moreira (Dodi Lukebakio, 68.), Charles De Ketelaere, Jérémy Doku (Stanis Idumbo, 80.).

Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem wichtigen Sieg konnten die Belgier ihr Punktekonto auf 9 Punkte erhöhen und kletterten in Gruppe A auf den 2. Platz. Die türkische Nationalmannschaft liegt derzeit ohne einen einzigen Punkt auf dem 4. Tabellenplatz.

Warum konnte die Türkei nach Arda Gülers Supertor die Führung nicht halten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!