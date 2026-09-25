Jude Bellingham als Englands Fußballer des Jahres ausgezeichnet

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Jude Bellingham als Englands Fußballer des Jahres ausgezeichnet

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid, Jude Bellingham, wurde zum englischen Nationalspieler des Jahres gewählt. Der 23-Jährige gewinnt diese Auszeichnung damit zum zweiten Mal in Folge.

Bellingham absolvierte 2026 insgesamt 12 Länderspiele für die „Three Lions“, erzielte dabei 7 Tore und gab 1 Vorlage. Alle seine 7 Treffer erzielte er bei der Weltmeisterschaft.

Rekordleistung von Bellingham

Mit 7 Toren bei einem großen Turnier stellte der englische Nationalspieler einen neuen Rekord auf. Die Fans wählten Bellingham über die offizielle App des Verbandes zum Spieler des Jahres.

England beendete die WM 2026 mit der Bronzemedaille. Dies ist das beste Ergebnis der Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 1966.

Damit ist Bellingham der erste Spieler, der die Auszeichnung als Englands Fußballer des Jahres zweimal in Folge gewinnen konnte.

Jude BellinghamEnglische NationalmannschaftWeltmeisterschaft 2026Real MadridFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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