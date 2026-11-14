Sarukyans sensationelle Aussage: Weicht Ilia Topuria einem Kampf gegen Usman aus?
Der bekannte MMA-Kämpfer Arman Tsarukyan hat kürzlich Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov seine Gedanken zu dem Vorfall zwischen den Teams sowie dessen Folgen geteilt. Seiner Meinung nach wird Usman trotz der Festnahmen und rechtlichen Probleme seine Karriere in der UFC fortsetzen.
Gesetze in Abu Dhabi und das Risiko einer Abschiebung
Laut Tsarukyan könnten die strengen Gesetze von Abu Dhabi schwerwiegende Auswirkungen auf die Beteiligten haben. Er betonte, dass selbst Merab Dvalishvili in dieser Situation nicht ungeschoren davonkommen könnte.
„Es scheint, als gäbe es rechtliche Konsequenzen für die Beteiligten der Schlägerei. Ich denke, im schlimmsten Fall werden alle abgeschoben. Auch Merab. Denn nach den Regeln von Abu Dhabi darf man keinen Streit anfangen, selbst wenn man geschlagen wird. Ich hoffe, dass alle wieder freikommen“ — sagte Tsarukyan.
Prognosen und Meinungen
Details
Autor der Aussage
Arman Tsarukyan (MMA-Kämpfer)
Hauptthema
Usman Nurmagomedovs Wechsel in die UFC und der Vorfall in Abu Dhabi
Rechtliche Lage
Gefahr der Abschiebung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Möglicher Kampf
Konfrontation zwischen Usman Nurmagomedov und Ilia Topuria
Usman Nurmagomedovs Zukunft in der UFC und Ilia Topuria
Arman Tsarukyan betonte, dass die UFC-Führung solche bekannten und talentierten Kämpfer schätzt, weshalb Usman in Zukunft ohnehin zur größten Promotion wechseln werde. Gleichzeitig ging er auf einen möglichen Kampf gegen Ilia Topuria ein.
„Natürlich braucht die UFC Usman. Im Gegenteil, die UFC liebt solche Jungs. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Kampf zwischen Usman und Ilia organisieren würde, wäre das großartig. Aber ich glaube, Ilia wird niemals gegen Usman kämpfen. Er wird vorsichtig sein, besonders nach seinem letzten Kampf wird er ihm aus dem Weg gehen. Ich denke, Ilia wird sich einen relativ leichteren Gegner aussuchen, kämpfen, seine Form überprüfen und erst dann gegen Usman in das Octagon steigen“ — fügte der Sportler hinzu.
Diese Ansichten sorgen unter Fans und Experten für hitzige Diskussionen.
Glauben Sie, dass Ilia Topuria einem Kampf gegen Usman Nurmagomedov wirklich ausweicht? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…