Sarukyans sensationelle Aussage: Weicht Ilia Topuria einem Kampf gegen Usman aus?

Der bekannte MMA-Kämpfer Arman Tsarukyan hat kürzlich Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov seine Gedanken zu dem Vorfall zwischen den Teams sowie dessen Folgen geteilt. Seiner Meinung nach wird Usman trotz der Festnahmen und rechtlichen Probleme seine Karriere in der UFC fortsetzen.

Gesetze in Abu Dhabi und das Risiko einer Abschiebung

Laut Tsarukyan könnten die strengen Gesetze von Abu Dhabi schwerwiegende Auswirkungen auf die Beteiligten haben. Er betonte, dass selbst Merab Dvalishvili in dieser Situation nicht ungeschoren davonkommen könnte.

„Es scheint, als gäbe es rechtliche Konsequenzen für die Beteiligten der Schlägerei. Ich denke, im schlimmsten Fall werden alle abgeschoben. Auch Merab. Denn nach den Regeln von Abu Dhabi darf man keinen Streit anfangen, selbst wenn man geschlagen wird. Ich hoffe, dass alle wieder freikommen“ — sagte Tsarukyan.

Prognosen und Meinungen Details Autor der Aussage Arman Tsarukyan (MMA-Kämpfer) Hauptthema Usman Nurmagomedovs Wechsel in die UFC und der Vorfall in Abu Dhabi Rechtliche Lage Gefahr der Abschiebung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Möglicher Kampf Konfrontation zwischen Usman Nurmagomedov und Ilia Topuria

Usman Nurmagomedovs Zukunft in der UFC und Ilia Topuria

Arman Tsarukyan betonte, dass die UFC-Führung solche bekannten und talentierten Kämpfer schätzt, weshalb Usman in Zukunft ohnehin zur größten Promotion wechseln werde. Gleichzeitig ging er auf einen möglichen Kampf gegen Ilia Topuria ein.