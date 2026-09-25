Justin Gaethje könnte Karriere beenden: „Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“

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Justin Gaethje könnte Karriere beenden: „Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“

Der UFC-Leichtgewichtschampion Justin Gaethje erklärte, dass er noch keine endgültige Entscheidung über die Fortsetzung seiner Karriere getroffen habe. Der 37-jährige Kämpfer betonte, dass für ihn nun nicht mehr das Geld, sondern die Gesundheit im Vordergrund stehe.

„Ich glaube, ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ich bin 37 Jahre alt und kämpfe seit 2008. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, sagte Gaethje.

Er wies darauf hin, dass er derzeit Verletzungen habe, die behandelt werden müssen. Gleichzeitig merkte der Kämpfer an, dass sein letzter Auftritt im Oktagon eine der besten Leistungen seiner Karriere gewesen sei.

„Es ging nie um das Geld. Es geht um die Gesundheit. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich in meinem letzten Kampf eine der besten Leistungen meiner Karriere gezeigt habe. Ich bin hin- und hergerissen“, sagte der Champion.

Als nächster Gegner für Gaethje Arman Tsarukyan wird gehandelt. Der Champion hat jedoch noch keine Entscheidung über diesen Kampf getroffen.

Gaethje bestritt seinen letzten Kampf im Juni 2026 beim UFC-Turnier im Weißen Haus, wo er Ilia Topuria durch technischen K.o. besiegte und den Meisterschaftsgürtel gewann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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