Nina Drama gibt scharfe Erklärung zum Konflikt zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili ab
Die bekannte UFC-Influencerin Nina Drama hat sich zum Konflikt zwischen dem ehemaligen Champion Merab Dvalishvili und dem Team von Usman Nurmagomedov geäußert. Sie verurteilte den Vorfall scharf und betonte, dass die strengsten Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriffen werden müssen.
„Das war ein geplanter Angriff“
Laut Nina Drama ist Merab Dvalishvili wie ein Bruder für sie. Daher machte sie keinen Hehl daraus, dass ihr beim Ansehen des Videos des Vorfalls übel wurde.
„Merab Dvalishvili ist wie ein Bruder für mich. Als ich das Video des Angriffs auf ihn sah, war ich wirklich angewidert. Diese Feiglinge müssen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Es war ein geplanter Angriff; sie hatten ihre Telefone sogar schon im Voraus bereitgehalten, um alles aufzunehmen“, — sagte sie.
Aspekte der Stellungnahme
Details
Autorin der Stellungnahme
UFC-Influencerin Nina Drama
Hauptpunkt
Scharfe Verurteilung des Angriffs auf Merab Dvalishvili
Hauptforderung
Lebenslanges Verbot für UFC-Veranstaltungen für Usman Nurmagomedov und seine Freunde
Angeführte Beispiele
Frühere Beschränkungen gegen Dillon Danis
Appell an das UFC-Management und Forderung nach einem lebenslangen Verbot
Die Influencerin erklärte zudem, dass die Organisation bei solch unangenehmen Vorfällen nicht heuchlerisch sein dürfe. Sie erinnerte an einen alten Vorfall mit Dillon Danis:
„Die UFC hat Dillon Danis den Besuch von Veranstaltungen untersagt. Schließlich wurde er von 20 Leuten angegriffen, und er war damals nur mit seinem Bruder zusammen. Warum wurden in diesem Fall keine Maßnahmen gegen diese Leute ergriffen? Ich hoffe sehr, dass die UFC Usman Nurmagomedov und seine Freunde lebenslang von ihren Veranstaltungen ausschließt. Nachdem er über den Käfig gesprungen war, versuchte er, Yadong Song mit dem Ellbogen zu schlagen. Ein Nachname macht einen Menschen nicht besser als andere.“
Diese Stellungnahme hat in der MMA-Community für großes Aufsehen gesorgt und steht im Mittelpunkt der Diskussion. Bisher wurden von der UFC-Führung keine offiziellen Entscheidungen zu diesem Vorfall bekannt gegeben.
Welche strengen Disziplinarmaßnahmen sollte die UFC Ihrer Meinung nach gegen solche Konflikte zwischen berühmten Teams und Athleten ergreifen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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