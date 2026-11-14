Nina Drama gibt scharfe Erklärung zum Konflikt zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili ab

Die bekannte UFC-Influencerin Nina Drama hat sich zum Konflikt zwischen dem ehemaligen Champion Merab Dvalishvili und dem Team von Usman Nurmagomedov geäußert. Sie verurteilte den Vorfall scharf und betonte, dass die strengsten Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriffen werden müssen.

„Das war ein geplanter Angriff“

Laut Nina Drama ist Merab Dvalishvili wie ein Bruder für sie. Daher machte sie keinen Hehl daraus, dass ihr beim Ansehen des Videos des Vorfalls übel wurde.

„Merab Dvalishvili ist wie ein Bruder für mich. Als ich das Video des Angriffs auf ihn sah, war ich wirklich angewidert. Diese Feiglinge müssen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Es war ein geplanter Angriff; sie hatten ihre Telefone sogar schon im Voraus bereitgehalten, um alles aufzunehmen“, — sagte sie.

Aspekte der Stellungnahme Details Autorin der Stellungnahme UFC-Influencerin Nina Drama Hauptpunkt Scharfe Verurteilung des Angriffs auf Merab Dvalishvili Hauptforderung Lebenslanges Verbot für UFC-Veranstaltungen für Usman Nurmagomedov und seine Freunde Angeführte Beispiele Frühere Beschränkungen gegen Dillon Danis

Appell an das UFC-Management und Forderung nach einem lebenslangen Verbot

Die Influencerin erklärte zudem, dass die Organisation bei solch unangenehmen Vorfällen nicht heuchlerisch sein dürfe. Sie erinnerte an einen alten Vorfall mit Dillon Danis: