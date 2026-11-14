Betrunkener Waschbär sammelt 290.000 Dollar für Tierheim

Ein Waschbär, der in den USA in ein Spirituosengeschäft einbrach und mehrere Flaschen zerbrach, wurde unerwartet zum Internet-Star. Interessanterweise wurden dank seiner Berühmtheit über 290.000 Dollar für ein Tierheim gesammelt.

Es wurde berichtet, dass der Waschbär in den Laden eindrang und insgesamt 14 Flaschen zerstörte. Danach begab er sich in die Toilette und schlief dort betrunken ein. Die Nachricht über diesen ungewöhnlichen Vorfall und ein Foto des Tieres verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken rasend schnell und erregten große Aufmerksamkeit.

Aufgrund der Popularität des Waschbären wurden T-Shirts, Hoodies und verschiedene Souvenirs mit dem Aufdruck „Trashed Panda“ in den Verkauf gebracht. Internetnutzer zeigten großes Interesse an den Produkten, die das Bild des durch den unerwarteten Vorfall bekannt gewordenen Tieres trugen.

Infolgedessen wurden innerhalb von fast einem Jahr über 290.000 Dollar gesammelt. Die gesammelten Gelder werden zur Unterstützung des Tierheims und für den Tierschutz verwendet.

Auf diese Weise wurde der Waschbär, der durch sein unerwartetes „Abenteuer“ im Laden berühmt wurde, nicht nur zum Internet-Star, sondern auch zu einem Symbol, das dazu beitrug, anderen Tieren zu helfen.