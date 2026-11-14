Diyora Keldiyorova gewinnt Bronze beim Zagreb Grand Prix
Mitglied der usbekischen Judo-Nationalmannschaft und Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova, erzielte beim prestigeträchtigen Zagreb Grand Prix in Kroatien ein weiteres herausragendes Ergebnis.
Intensive Kämpfe und der Weg ins Halbfinale
Beim hochkarätigen Turnier in der Gewichtsklasse bis 52 kg zeigte unsere talentierte Athletin, die unser Land vertrat, während des gesamten Wettbewerbs eine hervorragende Vorbereitung und einen starken Willen. Sie besiegte ihre Gegnerinnen in den ersten Runden und erreichte erfolgreich das Halbfinale.
Im spannenden und hart umkämpften Duell um den Einzug ins Finale musste sie sich jedoch ihrer ungarischen Kontrahentin geschlagen geben.
Wettbewerbsphasen
Ergebnisse und Details
Gewichtsklasse
bis 52 kg (Frauen)
Wettbewerbsname
Zagreb Grand Prix (Kroatien)
Hauptergebnis
Bronzemedaille (dritter Platz)
Entscheidungskampf
Sieg gegen die Vertreterin aus Frankreich
Überzeugender Sieg gegen die französische Gegnerin
Trotz des verpassten Finaleinzugs ließ sich Diyora Keldiyorova nicht entmutigen. Im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille trat sie gegen eine französische Athletin an. Die Olympiasiegerin bewies in einem äußerst intensiven Kampf ihr Können, besiegte ihre Gegnerin und sicherte sich den dritten Platz.
Damit beendet Diyora Keldiyorova den Zagreb Grand Prix in Kroatien mit einer stolzen Bronzemedaille und fügt dem Medaillenspiegel der usbekischen Sportdelegation eine weitere wertvolle Auszeichnung hinzu.
Was denken Sie über die Chancen von Diyora Keldiyorova bei kommenden internationalen Turnieren und welche weiteren Erfolge kann sie noch erzielen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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