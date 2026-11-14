Diyora Keldiyorova gewinnt Bronze beim Zagreb Grand Prix

Mitglied der usbekischen Judo-Nationalmannschaft und Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova, erzielte beim prestigeträchtigen Zagreb Grand Prix in Kroatien ein weiteres herausragendes Ergebnis.

Intensive Kämpfe und der Weg ins Halbfinale

Beim hochkarätigen Turnier in der Gewichtsklasse bis 52 kg zeigte unsere talentierte Athletin, die unser Land vertrat, während des gesamten Wettbewerbs eine hervorragende Vorbereitung und einen starken Willen. Sie besiegte ihre Gegnerinnen in den ersten Runden und erreichte erfolgreich das Halbfinale.

Im spannenden und hart umkämpften Duell um den Einzug ins Finale musste sie sich jedoch ihrer ungarischen Kontrahentin geschlagen geben.