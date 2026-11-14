Diyora Keldiyorova gewinnt Bronze beim Zagreb Grand Prix

1 Min. Lesezeit23
Diyora Keldiyorova gewinnt Bronze beim Zagreb Grand Prix

Mitglied der usbekischen Judo-Nationalmannschaft und Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova, erzielte beim prestigeträchtigen Zagreb Grand Prix in Kroatien ein weiteres herausragendes Ergebnis.

Intensive Kämpfe und der Weg ins Halbfinale

Beim hochkarätigen Turnier in der Gewichtsklasse bis 52 kg zeigte unsere talentierte Athletin, die unser Land vertrat, während des gesamten Wettbewerbs eine hervorragende Vorbereitung und einen starken Willen. Sie besiegte ihre Gegnerinnen in den ersten Runden und erreichte erfolgreich das Halbfinale.

Im spannenden und hart umkämpften Duell um den Einzug ins Finale musste sie sich jedoch ihrer ungarischen Kontrahentin geschlagen geben.

Wettbewerbsphasen

Ergebnisse und Details

Gewichtsklasse

bis 52 kg (Frauen)

Wettbewerbsname

Zagreb Grand Prix (Kroatien)

Hauptergebnis

Bronzemedaille (dritter Platz)

Entscheidungskampf

Sieg gegen die Vertreterin aus Frankreich

Überzeugender Sieg gegen die französische Gegnerin

Trotz des verpassten Finaleinzugs ließ sich Diyora Keldiyorova nicht entmutigen. Im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille trat sie gegen eine französische Athletin an. Die Olympiasiegerin bewies in einem äußerst intensiven Kampf ihr Können, besiegte ihre Gegnerin und sicherte sich den dritten Platz.

Damit beendet Diyora Keldiyorova den Zagreb Grand Prix in Kroatien mit einer stolzen Bronzemedaille und fügt dem Medaillenspiegel der usbekischen Sportdelegation eine weitere wertvolle Auszeichnung hinzu.

Was denken Sie über die Chancen von Diyora Keldiyorova bei kommenden internationalen Turnieren und welche weiteren Erfolge kann sie noch erzielen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
Zamin folgen:Telegram-KanalAuf Google folgen

Mit Abo ohne Werbung

Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat

Kommentare0

Anzeigen

Partnerschaft
  1. Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
    Technologie
    Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
  2. Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
    Technologie
    Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Ähnliche Nachrichten

Meistgelesen in Sport