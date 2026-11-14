Merab Dvalishvili nach Festnahme wieder frei und gibt erstes Statement ab

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Merab Dvalishvili nach Festnahme wieder frei und gibt erstes Statement ab

Ehemaliger UFC-Champion Merab Dvalishvili wurde nach seiner Festnahme infolge einer Auseinandersetzung mit Usman Nurmagomedov und dessen Teamkollegen offiziell aus dem Gewahrsam entlassen. Nach dem Vorfall wandte sich der Athlet über seine sozialen Medien an die Öffentlichkeit und äußerte sich zur Situation.

Details zur Festnahme und Freilassung

Zur Erinnerung: Zuvor wurde berichtet, dass es in Abu Dhabi zu einem unerwarteten Zwischenfall zwischen den Sportlern gekommen war, woraufhin Merab Dvalishvili von den Behörden festgenommen wurde. Kurz darauf gab der ehemalige Champion jedoch bekannt, dass er wieder auf freiem Fuß sei und es ihm gut gehe.

Dvalishvili schrieb auf seinem X-Account (ehemals Twitter) folgende Worte:

«Ich möchte alle wissen lassen, dass ich wieder frei bin. Mir geht es gut, ich bin gesund und bereit, meine Karriere fortzusetzen. Ich möchte all jenen in Abu Dhabi danken, die bei der Klärung dieser Angelegenheit geholfen haben. Ich liebe es, nach Abu Dhabi zu kommen, und freue mich über den herzlichen Empfang hier.»

Eckdaten des Vorfalls

Details

Beteiligte

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov und Teamkollegen

Ort des Geschehens

Abu Dhabi

Aktueller Status

Dvalishvili ist frei, bei guter Gesundheit und setzt seine Karriere fort

Rechtliche Lage

Der Athlet hat gegen niemanden Anzeige erstattet

Schicksal der anderen Beteiligten und Dvalishvilis Position

Der ehemalige Champion äußerte zudem die Hoffnung, dass auch die anderen am Konflikt beteiligten Personen bald freigelassen werden. Er betonte ausdrücklich, dass er keine Ansprüche gegen irgendjemanden erhebe:

«Ich hoffe sehr, dass sie alle freigelassen werden – ich habe gegen niemanden Anklage erhoben. Ich wünsche allen Frieden und nur das Beste. Danke für eure Liebe und Unterstützung.»

Bisher haben die offiziellen Stellen keine weiteren Informationen zu den Ursachen und Details des Konflikts gegeben. Dvalishvilis Stellungnahme deutet jedoch darauf hin, dass die Situation friedlich beigelegt wird.

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für solche Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zwischen berühmten Sportlern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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