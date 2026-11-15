Für Sportler, die die Nationalmannschaft in China vertreten, können Tattoos zu einem ernsthaften Problem werden. derbyderbyderby.it berichtet, dass die Sportbehörden des Landes noch strengere Vorschriften für Spieler eingeführt haben, die in die Nationalmannschaft berufen werden.

Neue Anforderungen auf dem Platz und Ärmel

Berichten zufolge sind Spieler, die für die Nationalmannschaft auflaufen, nun verpflichtet, alle sichtbaren Tattoos an freien Körperstellen vollständig mit speziellen hautfarbenen Ärmeln zu verdecken.

Tatsächlich gab es solche Regeln bereits früher, doch in den letzten Jahren wurde deren Einhaltung nicht streng kontrolliert. Während die Anforderungen gelegentlich gelockert und dann wieder verschärft wurden, sind nun drastische Maßnahmen wieder in Kraft getreten.

Regeln und Beschränkungen Details Hauptanforderung Nationalspieler müssen ihre Tattoos mit hautfarbenen Ärmeln verdecken Geltungsbereich Gilt derzeit nur für Mitglieder der Nationalmannschaft Nationale Meisterschaft Solche strengen Beschränkungen gelten derzeit noch nicht für lokale Ligen und heimische Vereine Hauptgrund Eine umfassende Strategie gegen den Einfluss westlicher Kultur

Politische Strategie und Unterschiede zur nationalen Meisterschaft

Beobachtern zufolge hat diese Entscheidung nicht nur mit Sportethik oder Image zu tun. Experten bewerten diese Maßnahme als Teil einer umfassenden Strategie der chinesischen Führung, die darauf abzielt, dem Einfluss westlicher Kultur entgegenzuwirken.

Während das Verdecken von Tattoos in der Nationalmannschaft streng gefordert wird, haben solche Beschränkungen in den nationalen Meisterschaften und lokalen Ligen des Landes noch nicht vollständig gegriffen, wo vorerst Freiheit herrscht.

Finden Sie es richtig, Sportlern solche äußeren Beschränkungen aufzuerlegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!