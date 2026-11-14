Ungarn verzeichnet die schwerste Dürre seit 125 Jahren: Experten besorgt

Nach Angaben des ungarischen Wetterdienstes HungaroMet wurde in den ersten zehn Monaten dieses Jahres die schwerste und beispielloseste Dürre der letzten 125 Jahre im Land registriert. Solche extremen Naturereignisse bereiten ganz Mittel- und Südeuropa große Sorgen.

Eine Trockenheit, wie sie seit 1901 nicht mehr beobachtet wurde

Der Meteorologe und Klimaexperte Olivér Szentes betont, dass Ungarn laut historischen Daten zuletzt in den 1860er Jahren mit einem derart geringen Niederschlag konfrontiert war. Als Hauptursache werden häufig auftretende Antizyklone genannt, die die Wolkenbildung verhindern.

„Insgesamt gab es im kritischen Zeitraum landesweit 250–300 Millimeter weniger Niederschlag. In Hochgebirgsregionen wie dem Mátra-Gebirge erreicht das Defizit sogar 400 Millimeter“ — so der Experte.

Dürre-Indikatoren Details Hauptquelle HungaroMet (Ungarischer Wetterdienst) Historischer Zeitraum Niedrigster Stand seit 1901 (tatsächlich seit den 1860er Jahren nicht mehr gesehen) Ausmaß des Wassermangels Feuchtigkeitsverlust entspricht dem Volumen von sieben Plattenseen Finanzielle Maßnahmen 600 Mio. Euro für die Erhaltung der Wasserressourcen bereitgestellt

Wassermenge von sieben Plattenseen verloren

Da dieser negative Trend bereits seit mehreren Jahren anhält, hat der Wassermangel im Boden ein katastrophales Ausmaß erreicht. Schätzungen zufolge entspricht das verlorene Feuchtigkeitsvolumen dem Volumen von sieben Plattenseen . Expertenerinnern daran, dass dieses Problem nicht auf Ungarn beschränkt ist, sondern ganz Süd- und Mitteleuropa betrifft.

Nationaler Aktionsplan

Die schwere Dürre, die Europa in diesem Jahr heimgesucht hat, führte zu großen finanziellen Verlusten und Katastrophen. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, haben die zuständigen ungarischen Ministerien einen 600-seitigen Aktionsplan vorgelegt. Demnach ist geplant, in den kommenden Jahren mehr als 600 Millionen Euro in die Verbesserung der Wasserwirtschaft und Infrastruktur zu investieren.

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