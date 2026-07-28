Offiziell: Roberto Mancini wird neuer Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft

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Offiziell: Roberto Mancini wird neuer Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft

Der italienische Fußballverband (FIGC) hat die offizielle Ernennung des legendären Fachmanns Roberto Mancini zum Cheftrainer der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Der erfahrene Coach und EURO-2020-Sieger kehrt zurück, um die Squadra Azzurra erneut zu leiten.

Zamin.uz Diese unerwartete und sensationelle Ernennung im italienischen Fußball beleuchtet die Hintergründe von Mancinis Rückkehr und den Beginn einer neuen Ära für die Nationalelf.

1. Zweite Rückkehr zur Squadra Azzurra und der EM-Triumph 2020

Es ist erwähnenswert, dass der renommierte italienische Übungsleiter die Nationalmannschaft des Landes bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere betreuen wird. Zuvor hatte Mancini bereits erfolgreich mit der italienischen Auswahl gearbeitet und sie zum Titelgewinn bei der Europameisterschaft 2020 geführt.

Unter seiner Führung zeigte Italien einen brillanten und offensiven Fußball und stellte eine Reihe von Weltrekorden für eine Serie ungeschlagener Spiele auf.

Aus der offiziellen Mitteilung des italienischen Fußballverbandes:

«Roberto Mancini wurde offiziell zum Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft ernannt. Der erfahrene Trainer wird die Squadra Azzurra wieder zu neuen Erfolgen führen.»

Die wichtigsten Fakten zur Rückkehr von Roberto Mancini zur italienischen Nationalmannschaft

Aspekt / Merkmal

Details

Cheftrainer

Roberto Mancini

Status der Ernennung

Zweite Ernennung (Offiziell bekannt gegeben)

Erste Amtszeit

2018–2023

Größter Erfolg

Europameister 2020

Grund für den Abschied (2023)

Differenzen mit der Verbandsführung

Spitzname der Nationalelf

«Squadra Azzurra» (Azzurri)

2. Die Differenzen von 2023 und ein neues Kapitel

Zur Erinnerung: Roberto Mancini trainierte die italienische Nationalmannschaft von 2018 bis 2023. Im Jahr 2023 trat er jedoch überraschend von seinem Posten zurück, da es zu internen Meinungsverschiedenheiten mit der Verbandsspitze gekommen war.

Mit der Zeit wurden die Differenzen ausgeräumt und Mancini kehrt zu seinem Herzensteam zurück, bereit, den italienischen Fans neue Siege zu bescheren.

Die Rückkehr von Roberto Mancini läutet eine neue Phase der Hoffnung und des Aufschwungs für den italienischen Fußball ein.

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Glauben Sie, dass Roberto Mancini mit Italien wieder so große Erfolge wie bei der EURO 2020 feiern kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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