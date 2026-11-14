Souveräne Siege für Norwegen und Ungarn: 5. Spieltag der UEFA Nations League abgeschlossen

In Europa geht der 5. Spieltag der UEFA Nations League in die heiße Phase. Die Fans erleben intensive und wegweisende Partien, die den Wettbewerb in den Gruppen weiter verschärfen. Im Rahmen dieses Spieltags empfing Norwegen zu Hause Wales, während die ungarische Nationalmannschaft auswärts in Georgien wichtige Punkte einfahren konnte.

Norwegen – Wales 3:1: Haaland-Tor und norwegischer Sieg

Die norwegische Nationalmannschaft (6 Punkte, 2. Platz) trat vor heimischem Publikum gegen Wales (3 Punkte, 4. Platz) an. Das hart umkämpfte und offensiv geprägte Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gastgeber.

Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, zeigten die Norweger in der zweiten Hälfte ihre klare Überlegenheit:

In der 59. Minute erzielte Nusa den Führungstreffer.

In der 68. Minute baute Schjelderup den Vorsprung aus.

Brooks verkürzte in der 79. Minute für Wales auf 1:2.

Doch kurz vor Spielende – in der 87. Minute – verwandelte der Starstürmer Erling Haaland einen Elfmeter sicher zum 3:1-Endstand.

Aufstellungen der Partie Norwegen – Wales Spieler Startelf Norwegen Selvik, Ryerson, Ajer, Thorstvedt, Wolfe, Aursnes (Berg, 66.), Ødegaard, Berge, Bobb (Schjelderup, 66.), Nusa, Haaland. Startelf Wales Darlow, Williams (Roberts, 72.), Rodon, Davies, Dasilva, Cullen (Colwill, 72.), James (Brooks, 72.), Ampadu, Johnson, Koumas (Harris, 64.), Wilson.

Georgien – Ungarn 0:2: Ungarn gelingt wichtiger Auswärtssieg

Gruppenführer Ungarn (10 Punkte, 1. Platz) war zu Gast bei der georgischen Nationalmannschaft (2 Punkte, 4. Platz). In einer schwierigen Partie setzten sich die Ungarn dank ihrer Erfahrung und einer effizienten Chancenverwertung mit 2:0 durch.

Das Schicksal der Partie wurde durch einen Fehler der Gastgeber und die Aktivität der Gäste besiegelt:

In der 73. Minute unterlief dem georgischen Verteidiger Dvali ein Eigentor.

In der 85. Minute erhöhte Varga auf 2:0 und sicherte damit den Sieg für sein Team endgültig.

Nach diesem Sieg hat Ungarn seine Führung in der Gruppe weiter gefestigt. Es wird erwartet, dass die verbleibenden Spiele der UEFA Nations League den Fans noch viele weitere spannende und überraschende Ergebnisse liefern werden.

Wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Titel in der diesjährigen Nations League? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!