Noch eine Tochter von Angelina Jolie möchte den Nachnamen von Brad Pitt ablegen

Angelina Jolie und Brad Pitts 18-jährige Tochter Vivienne hat vor Gericht einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Dem Magazin People zufolge möchte sie den Nachnamen ihres Vaters aus ihrem Doppelnamen streichen und nur noch „Jolie“ behalten.

In den Gerichtsdokumenten wird der Grund für diese Entscheidung als „persönlich“ angegeben. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, ist Vivienne das nächste Kind der Familie, das den Nachnamen von Brad Pitt ablegt.

Vivienne hat einen Antrag bei Gericht eingereicht

Berichten von People zufolge hat Vivienne Jolie-Pitt offiziell die Änderung ihres Nachnamens beantragt.

Die 18-jährige hat den Grund für den Namenswechsel in den Dokumenten nicht näher erläutert und ihn lediglich als „persönlich“ bezeichnet.

Viviennes Antrag muss noch vom Gericht geprüft werden. Daher ist es noch zu früh, von einer offiziellen Namensänderung zu sprechen.

Sie könnte das vierte Kind in der Familie sein

Quellen zufolge ist Vivienne das vierte Kind von Brad Pitt, das sich entschieden hat, auf seinen Nachnamen zu verzichten.

Im Jahr 2024 begann Shiloh mit dem Prozess der Namensänderung. Berichten zufolge haben auch Zahara und Maddox 2026 ähnliche Anträge gestellt, über die jedoch noch nicht final entschieden wurde.

Damit rückt die Namenswahl der Schauspielerkinder erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Die persönlichen Hintergründe ihrer Entscheidungen wurden jedoch nicht offengelegt.

Scheidung von Jolie und Pitt dauerte acht Jahre

Brad Pitt und Angelina Jolie heirateten 2014. Zwei Jahre später, im Jahr 2016, reichte Jolie die Scheidung ein.

Ihr Scheidungsverfahren dauerte acht Jahre, bevor die Ehe offiziell aufgelöst wurde.

Das ehemalige Paar hat sechs Kinder:

adoptierte Kinder — Maddox, Pax und Zahara;

leibliche Kinder — Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne.

Obwohl viele Details über ihre familiären Beziehungen in den Medien beleuchtet wurden, sind nicht alle Umstände, die zu den persönlichen Entscheidungen der Kinder führten, der Öffentlichkeit bekannt.

Auch Angelina Jolie hat den Nachnamen ihres Vaters abgelegt

Interessanterweise nutzte Angelina Jolie einst selbst den Nachnamen ihres Vaters, des Schauspielers Jon Voight.

Bei ihrer Geburt hieß sie Angelina Jolie Voight, gab den Nachnamen „Voight“ jedoch 2002 offiziell auf und begann, ihren Zweitnamen „Jolie“ als Nachnamen zu verwenden.

Somit erinnert Viviennes Entscheidung an ein ähnliches Ereignis im Leben ihrer Mutter. Die Gründe für beide Entscheidungen sind jedoch eigenständig und hängen von persönlichen Umständen ab.

Gerichtsentscheidung steht noch aus

Bislang wurde noch keine endgültige Gerichtsentscheidung zu Viviennes Antrag bekannt gegeben. Erst nach Abschluss des Namensänderungsverfahrens wird feststehen, wie ihr offizieller Name lautet.

Wie sollten Eltern Ihrer Meinung nach auf die eigenständige Namenswahl eines erwachsenen Kindes reagieren? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.