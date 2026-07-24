Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekannt

«Manchester City»-Mittelfeldspieler Rodri hat die Absicht, seine Karriere bei Real Madrid fortzusetzen. Berichten zufolge möchte der spanische Profi seinen laufenden Vertrag nicht verlängern und soll sich mit seinem Verein bereits auf eine mögliche Ablösesumme geeinigt haben.

Bisher gibt es jedoch keine Informationen darüber, dass Real Madrid ein offizielles Angebot abgegeben hat oder dass die Vereine direkte Verhandlungen führen.

Rodri lehnt neuen Vertrag ab

Laut Informationen von El Debate hat der 30-jährige Mittelfeldspieler nicht die Absicht, die Zusammenarbeit mit «Manchester City» zu verlängern.

Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027 . Sollte kein neuer Kontrakt unterzeichnet werden, droht dem englischen Verein das Risiko, den Spieler später günstiger zu verkaufen oder bei Vertragsende ablösefrei zu verlieren.

Es heißt, Rodris Hauptwunsch sei es, nach Spanien zurückzukehren und für Real Madrid zu spielen.

Ablösesumme könnte 50 Millionen Euro erreichen

Dem Vernehmen nach hat sich Rodri mit «Manchester City» darauf geeinigt, dass der potenzielle Transferpreis nicht künstlich in die Höhe getrieben wird.

Der Deal könnte wie folgt aussehen:

Zahlungsart Betrag Grundablöse 45 Millionen Euro Mögliche Boni 5 Millionen Euro Gesamtwert Bis zu 50 Millionen Euro

Dieser Betrag deckt sich auch mit dem geschätzten Marktwert des Spielers auf dem Portal Transfermarkt. Das Portal bewertet Rodri auf etwa 50 Millionen Euro .

Warum City einem niedrigeren Preis zustimmen könnte

Die Tatsache, dass Rodris Vertrag nur noch ein Jahr läuft, könnte die Ablösesumme beeinflussen.

Sollte sich der Mittelfeldspieler strikt weigern, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, könnte ein sofortiger Verkauf für Manchester City durchaus eine finanziell sinnvolle Option werden.

Gleichzeitig sind die Informationen über die 45 Millionen Euro und Boni noch nicht offiziell bestätigt. Der Endpreis hängt vom Angebot von Real Madrid und der Haltung des englischen Klubs ab.

Absolvierte 33 Spiele in der vergangenen Saison

Rodri kam in der vergangenen Saison für Manchester City in allen Wettbewerben in 33 Partien zum Einsatz.

Der spanische Mittelfeldspieler erzielte in diesen Begegnungen 2 Tore . Seine Hauptaufgaben bestanden darin, die Angriffe der Mannschaft einzuleiten, das Mittelfeld zu kontrollieren und für Balance zwischen Defensive und Offensive zu sorgen.

Rodris Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, das Spieltempo zu bestimmen, könnten ihn zu einem idealen Kandidaten für Real Madrid machen.

Transfer noch nicht offiziell bestätigt

Obwohl Berichte über Rodris Wechselwunsch zu Real Madrid und dessen mögliche Ablöse kursieren, ist der Deal noch nicht unter Dach und Fach.

Für den Transfer stehen noch drei wichtige Schritte aus:

Real Madrid unterbreitet dem Spieler ein offizielles Angebot;

Die persönlichen Bedingungen mit Rodri werden vereinbart;

Beide Vereine einigen sich auf die Ablösesumme.

Sollten die Verhandlungen beginnen, könnte Rodris Zukunft zu einem der meistdiskutierten Themen des Sommertransferfensters werden.

Glaubt ihr, dass Rodri das Mittelfeld von Real Madrid weiter verstärken kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.