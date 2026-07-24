Verteidigungstechnologie-Riese Anduril vor Bewertung von 100 Milliarden Dollar

Anduril, eines der größten US-amerikanischen Start-ups im Bereich der Verteidigungstechnologie, steht vor einer neuen Investitionsrunde. Unter Berufung auf eigene Quellen berichtet Reuters, dass diese Finanzierungskampagne den Marktwert des Unternehmens auf fast 100 Milliarden Dollar steigern könnte. Das ist fast das Dreifache des Vorjahreswerts, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen hatte im Mai dieses Jahres 5 Milliarden Dollar eingesammelt, damals lag die Kapitalisierung bei 61 Milliarden Dollar. Der neue Plan sieht einen zweistufigen Prozess vor: In der ersten Phase werden Mittel zu aktuellen Preisen eingesammelt, während Investoren in der zweiten Phase Anteile zu einer höheren Bewertung erwerben. Beide Tranchen sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Wandel der modernen Kriegsführung und steigende Nachfrage

Das rasante Wachstum von Anduril und ähnlichen militärischen Technologie-Start-ups kommt nicht von ungefähr. Bewaffnete Konflikte weltweit, insbesondere im Nahen Osten und in Osteuropa, haben die Rolle von Drohnen, autonomen Systemen und AI auf dem modernen Schlachtfeld grundlegend verändert. Die Nachfrage nach günstigeren, leicht austauschbaren „intelligenten“ Systemen anstelle von traditioneller, teurer Hardware ist drastisch gestiegen.

Den Angaben zufolge haben sich die Venture-Investitionen in den Verteidigungstechnologiesektor im ersten Halbjahr dieses Jahres verdoppelt und 12 Milliarden Dollar überschritten. Dies liegt deutlich über den 10 Milliarden Dollar, die Branchen-Start-ups im gesamten Jahr 2025 eingeworben haben. Anduril hat derzeit große Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium, der Luftwaffe, der NATO sowie Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden und Polen.

Ära erschwinglicher und effektiver Waffen

Ein neuer Trend in der Branche ist der Übergang zu „attritable“ Hardware – massenproduzierten, günstigen Geräten, bei denen Verluste keinen großen Schaden verursachen. Andere Unternehmen wie Shield AI und Helsing ziehen ebenfalls Hunderte Millionen Dollar an Investitionen in diesem Bereich an. So betonte beispielsweise Mach-Industries-Chef Ethan Thornton, dass der Ukraine-Konflikt bewiesen habe, dass autonome Drohnen effektiver sind als traditionelle teure Waffen.

Zur Stärkung seiner Lieferkette baut Anduril auch seine Produktionskapazitäten für Feststoffraketenmotoren aus. Das Pentagon unterstützt diese Bemühungen und leistet finanzielle Hilfe zur Beseitigung logistischer Probleme. Die Umsätze des Unternehmens wachsen weiter: Im Jahr 2025 verdoppelte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 2,2 Milliarden Dollar.

Zu den Investoren von Anduril gehören weltbekannte Fonds wie Thrive Capital, Andreessen Horowitz und Founders Fund. Zudem ist der US-Vizepräsident JD Vance einer der frühen Investoren des Unternehmens. Bisher haben Vertreter von Anduril es abgelehnt, sich offiziell zur neuen Investitionsrunde zu äußern.