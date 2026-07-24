Anthropic stellt Opus 5 Modell vor: Leistungsstärker und günstiger als Fable 5

Anthropic, eines der führenden Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat offiziell seine neueste große Entwicklung angekündigt — das Modell Opus 5. Dieses neue Modell gehört zur Kategorie der Schwergewichte des Unternehmens und zeichnet sich gegenüber früheren Generationen nicht nur durch seine Geschwindigkeit, sondern auch durch seine wirtschaftliche Effizienz aus. Branchenexperten gehen davon aus, dass Opus 5 mit seinen technischen Fähigkeiten das Marktgleichgewicht verändern wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Obwohl Opus 5 in der Größe kleiner ist als das Modell Fable 5, hat es in einer Reihe von Benchmark-Tests überraschende Ergebnisse erzielt. Laut Anthropic hat das neue Modell seinen „großen Bruder“ Fable 5 in vielen Leistungskennzahlen übertroffen. Dies ermöglicht es Benutzern, eine höhere Produktivität bei geringeren Kosten zu erzielen.

Technische Fähigkeiten und Sicherheitssystem

Bei der Vorstellung des neuen Modells betonte Anthropic, dass Opus 5 bei der Selbstprüfung und Fehlerkorrektur deutlich leistungsfähiger ist. Während der Benchmark-Tests konnte das Modell beispielsweise auf Basis einer unvollständigen Anfrage selbstständig eine Software-Pipeline für Computer Vision erstellen. Dies zeigt, wie weit fortgeschritten das Modell bei der Ausführung komplexer technischer Aufgaben ist.

Darüber hinaus ist Opus 5 frei von vielen der strengen Beschränkungen, die frühere Modelle einschränkten. Viele der Einschränkungen, auf die Benutzer beim Modell Fable 5 stießen, wurden in dieser neuen Version um 85 Prozent reduziert. Wichtig ist, dass Opus 5 nicht der 30-tägigen Datenspeicherungsrichtlinie unterliegt, wie es bei seinem Vorgänger Opus 4.8 der Fall war. Dies ist ein entscheidender Aspekt für Unternehmenskunden, die Wert auf Privatsphäre legen.

Cybersicherheit und neue Funktionen

Dennoch bleibt Anthropic bei Cybersicherheitsfragen vorsichtig. Opus 5 kann beispielsweise nicht zur Suche nach Schwachstellen in binärem Softwarecode verwendet werden, erlaubt jedoch die Analyse von Open-Source-Code. Das Unternehmen erklärt, dass solche Einschränkungen dazu dienen, den Missbrauch von KI für böswillige Zwecke, insbesondere bei der Durchführung von Cyberangriffen, zu verhindern.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung einer Beta-Funktion namens Automatic Fallbacks. Mit diesem Tool können API-Benutzer bei Auslösung eines Sicherheitsfilters eine Antwort von einem Modell mit geringerer Leistung erhalten, anstatt eine Fehlermeldung zu bekommen. Dies gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb des Systems und verbessert die Benutzererfahrung.

Zur Erinnerung: Im Juni wurden die Modelle Mythos 5, Fable 5 und Sonnet 5 vorgestellt. Derzeit wartet in der Anthropic-Serie nur noch das leichtgewichtige Haiku-Modell auf den Übergang zur 5er-Serie. Die Veröffentlichung von Opus 5 wird den Wettbewerb auf dem KI-Markt mit Giganten wie OpenAI und Google zweifellos weiter verschärfen.