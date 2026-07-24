Der englische Klub Liverpool sucht weiterhin nach einem geeigneten Nachfolger, der die Lücke füllen kann, die die Vereinslegende Mohamed Salah hinterlässt. Jüngsten Berichten zufolge richtet sich das Augenmerk der Merseyside-Clubführung derzeit auf den US-Nationalspieler Christian Pulisic, der bei der italienischen AC Mailand starke Leistungen zeigt. In einem Interview mit Goal.com bezeichnete der ehemalige Spieler Jonathan Spector Pulisic als echten „Albtraum“ für gegnerische Verteidiger. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Christian Pulisic erlebt derzeit die beste Phase seiner Karriere in der Serie A. Der 27-jährige Stürmer glänzt bei Mailand nicht nur mit Torgefährlichkeit, sondern hat sich auch zu einer Schlüsselfigur im Offensivspiel der Mannschaft entwickelt. Seine Vielseitigkeit und Effektivität auf dem Platz machen ihn für das Trainerteam von Liverpool sehr attraktiv. Insbesondere Pulisics Schnelligkeit und Technik könnten sich als nützlich erweisen, um Salah auf dem rechten Flügel zu ersetzen.

Premier-League-Erfahrung und neue Möglichkeiten

Die englische Meisterschaft ist für Pulisic kein Neuland. Er verteidigte vier Jahre lang die Farben des FC Chelsea und gewann mit dem Londoner Club die Champions League. Bei den „Blues“ konnte er sein Potenzial jedoch nicht voll ausschöpfen und saß oft auf der Ersatzbank. Sein Wechsel ins San Siro im Jahr 2023 schlug ein neues Kapitel in seiner Karriere auf, in dem er zu einem wahren Führungsspieler avancierte.

Jonathan Spector betonte, dass Pulisics Spielstil perfekt zu Liverpools tempoorientierter Taktik passt. „Er ist sehr mutig und scheut sich nicht davor, direkt ins Dribbling gegen Verteidiger zu gehen. Für einen Abwehrspieler ist es das Worst-Case-Szenario, gegen einen so dynamischen und wendigen Spieler anzutreten. Pulisic ist auf dem Platz extrem schnell und kann überraschende Entscheidungen treffen“, so der Experte.

Transferwahrscheinlichkeit und Vertragssituation

Derzeit laufen die Gespräche über Pulisics Vertrag bei Milan, ein neuer Kontrakt wurde jedoch noch nicht unterzeichnet. Diese Situation schafft eine günstige Gelegenheit für Europas Top-Clubs, darunter Liverpool. Die Reds sind bereit, eine hohe Ablösesumme zu zahlen, um die Lücke von Mohamed Salah zu schließen, und Pulisic gilt dabei als einer der aussichtsreichsten Kandidaten.

Es ist klar, dass es für die Liverpool-Fans nicht einfach sein wird, Salah zu ersetzen, da der ägyptische Star zu den besten Torschützen der Clubgeschichte zählt. Dennoch könnten Pulisics Premier-League-Erfahrung, seine aktuelle Form und seine Kreativität an der Anfield Road eine neue Ära einläuten. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies zudem ein weiterer großer Schritt für den US-Fußball.