Bosgame stellt erschwinglichen Mini-PC mit Intel Core 3 304 Prozessor vor

Zu einer Zeit, in der Kompaktheit und Energieeffizienz auf dem Markt für Computertechnologien immer wichtiger werden, hat Bosgame seinen neuen Mini-PC E6 ECO vorgestellt. Dieses Gerät ist eines der ersten Modelle, das mit dem Intel Core 3 304 Prozessor der nächsten Generation (Wildcat Lake-Familie) ausgestattet ist, und zieht mit seinem erschwinglichen Preis sowie seinen handlichen Abmessungen Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Angesichts des wachsenden Wettbewerbs im Segment der kompakten Geräte gilt das Modell Bosgame E6 ECO als ideale Lösung für Büroarbeiten, Studium und Multimedia-Aufgaben. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts wird für den 15. August erwartet, der Einstiegspreis liegt bei etwa 380 Dollar. Dies könnte ein einzigartiges „Krisenschutz“-Angebot auf dem heutigen Markt teurer Komponenten sein.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Herzstück des Geräts, der Intel Core 3 304 Prozessor, verfügt über fünf Kerne: einen leistungstarken Cougar Cove Kern und vier energieeffiziente Darkmont Kerne. Die maximale Taktrate erreicht bis zu 4,3 GHz. Laut ixbt.com liegt der Basis-Stromverbrauch des Prozessors bei nur 15 W, was dafür sorgt, dass das Gerät kühl bleibt und Strom spart.

Für grafische Aufgaben ist der integrierte Xe3 Kern mit einer Taktfrequenz von 2,3 GHz zuständig. Entsprechend modernen Trends ist der Prozessor zudem mit einer neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) mit einer Leistung von 15 TOPS ausgestattet. Dies unterstützt die schnelle Ausführung einfacher KI-basierter Algorithmen.

Speicher und Verbindungsschnittstellen

Der Bosgame E6 ECO ist mit folgenden technischen Daten ausgestattet:

12 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5X-Standard);

512 GB PCIe 3.0 NVMe SSD-Laufwerk;

Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 WLAN-Module;

Vorinstalliertes Betriebssystem Windows 11.

Die Abmessungen des Geräts betragen gerade einmal 129 x 128 x 44 mm, wodurch es auf dem Schreibtisch praktisch keinen Platz beansprucht. Das Kühlsystem besteht aus zwei Kupfer-Heatpipes und einem kompakten Lüfter, was einen stabilen Betrieb bei anspruchsvolleren Aufgaben garantiert.

Was die Anschlussmöglichkeiten betrifft, ist der Mini-PC mit HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und USB-C Anschlüssen ausgestattet. Der USB-C Anschluss mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbps unterstützt DisplayPort Alt Mode und Power Delivery Technologien. Dies ermöglicht dem Nutzer den gleichzeitigen Anschluss von bis zu drei 4K (60 Hz) Monitoren. Zudem ist ein zweiter M.2 2242 PCIe 4.0 Steckplatz für zusätzlichen Speicher vorhanden.

Solche kompakten Geräte sind auf dem Markt vor allem bei Behörden, Bildungszentren und Kleinunternehmen beliebt. Mit seiner Kompaktheit und den modernen Anschlüssen kann der Bosgame E6 ECO ältere, sperrige Gehäuse erfolgreich ersetzen.