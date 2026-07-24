Airbus plant größtes Passagierflugzeug: Eine würdige Antwort auf die Boeing 777X

Der europäische Luftfahrtriese Airbus prüft die Entwicklung einer größeren und kapazitätsstärkeren Version seines erfolgreichen A350-Modells. Sollte dieses Projekt realisiert werden, würde das neue Flugzeug nicht nur zum größten zweistrahligen Jet in der Geschichte des Unternehmens werden, sondern auch in direkten Wettbewerb zur Boeing 777X des US-Konzerns Boeing treten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen, die Rolls-Royce CEO Tufan Erginbilgic auf der Farnborough International Airshow gab, wird eine endgültige Entscheidung über das neue Projekt innerhalb des nächsten Jahres erwartet. Berichten von ixbt.com zufolge plant Airbus, die Passagierkapazität durch eine Verlängerung des Rumpfes deutlich zu erhöhen. Das derzeit inoffiziell als A350-1100 oder A350-2000 bezeichnete Modell soll der Nachfolger der aktuellen A350-1000-Version werden.

Neues Triebwerk und technische Einschränkungen

Eine der zentralen Fragen des Projekts ist die Wahl des Triebwerks. Sollte für den neuen Jet ein komplett neues Triebwerk erforderlich sein, könnten Entwicklung und Erprobung 6-7 Jahre in Anspruch nehmen. In diesem Fall würde das Flugzeug nicht vor 2032 in Dienst gestellt werden. Um Zeit und Kosten zu sparen, bevorzugt Airbus den Einsatz einer modernisierten Version des Rolls-Royce Trent XWB-Triebwerks.

Experten gehen davon aus, dass die Rumpfverlängerung die maximale Reichweite (range) des Flugzeugs leicht verringern könnte. Aktuelle Trends auf dem Luftfahrtmarkt zeigen jedoch, dass für große Fluggesellschaften die Beförderung von mehr Passagieren pro Flug wichtiger ist als eine ultra-große Reichweite. Dies ist besonders für intensive Flugverbindungen zwischen den größten Drehkreuzen der Welt von Vorteil.

Wettbewerb mit Boeing und Marktnachfrage

Dieser Schritt von Airbus ist von strategischer Bedeutung. Boeing steht kurz vor der Indienststellung seiner neuen Boeing 777X-Familie. Airbus möchte seine Position in diesem Segment stärken und den Kunden eine Alternative bieten. Das Modell A350-1100 wird um die Führung in der Kategorie der größten zweistrahligen Passagierflugzeuge konkurrieren.

Es ist erwähnenswert, dass die Airbus A350-Familie bereits für ihre Effizienz und ihren Komfort bekannt ist. Kürzlich stellte die A350-1000ULR (Ultra Long Range)-Modifikation des Unternehmens einen Rekord auf, indem sie 17.000 Kilometer ohne Zwischenstopp zum Auftanken zurücklegte. Das neue Projekt wird sich eher auf maximale Kapazität und wirtschaftliche Effizienz als auf Rekorddistanzen konzentrieren.

Solche Nachrichten sind auch für den Luftfahrtmarkt in Usbekistan von Bedeutung, da nationale Fluggesellschaften ihre Flotten kontinuierlich modernisieren. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft ein Bedarf an solch kapazitätsstarken Flugzeugen für Langstreckenflüge von wichtigen Transitpunkten wie Taschkent bestehen wird.