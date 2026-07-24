Goldmünzen lüften 30 Jahre altes Meeresgeheimnis

Britische Wissenschaftler haben endlich Licht in eine Schiffskatastrophe gebracht, die fast 30 Jahre lang ein Rätsel war. Forscher haben festgestellt, dass das 1995 vor der Südküste Englands entdeckte Wrack dem niederländischen Handelsschiff namens Dom van Keulen gehört.

Damals fanden Taucher auf dem Meeresgrund über 400 marokkanische Goldmünzen, doch der Name und die Herkunft des Schiffes waren unbekannt geblieben. Neuen Forschungen zufolge sank das Schiff, nachdem es auf dem Weg von Marokkan nach die Niederlande im Jahr 1633 Leck geschlagen war. Alle Besatzungsmitglieder überlebten.

Die Studie British Museum, Bournemouth University und South West Maritime Archaeology Group war das Ergebnis einer fast 30-jährigen Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Tauchern. Dies wird auch in dem kürzlich veröffentlichten Buch "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" näher erläutert.

Es stellte sich heraus, dass das Schiff 150 Säcke Gummi arabicum, 64 Säcke Salpeter, 320 Ziegenfelle und 9.000 marokkanische Goldmünzentransportierte. Wissenschaftler glauben, dass ein Großteil der Ladung damals geborgen wurde, aber über 400 Münzen auf dem Meeresgrund zurückblieben.

Die Autoren der Studie betonten, dass gerade die marokkanischen Goldmünzen eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung des Schiffes spielten. Sie merkten zudem an, dass die jahrelange Zusammenarbeit zwischen internationalen Museumsexperten und Tauchern es ermöglicht habe, eine „bemerkenswerte Lösung“ für dieses historische Rätsel zu finden.

Experten zufolge bewweist diese Entdeckung einmal mehr, dass am Grund der Meere noch viele wertvolle Geheimnisse der Menschheitsgeschichte verborgen liegen.