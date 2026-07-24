Person in den USA wegen Löschung von Smartphone-Daten mit Spezialpasswort vor Gericht

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes hat das US-Justizministerium ein Strafverfahren gegen eine Person eingeleitet, die bei einer Grenzkontrolle ein Passwort verwendet hat, um Daten auf einem Smartphone aus der Ferne oder automatisch zu vernichten. Samuel Tunick, ein Einwohner von Atlanta, wird beschuldigt, einen Code eingegeben zu haben, der alle Dateien auf seinem Gerät vollständig gelöschte, bevor er es den Zollbeamten übergab. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser Vorfall hat in der Welt der Technologie und des Rechts für großes Aufsehen gesorgt. Laut The Guardian handelt es sich hierbei um den ersten bekannten Fall, in dem die Bundesstaatsanwaltschaft jemanden für die Nutzung einer sogenannten "duress password"-Funktion zur Rechenschaft zieht. Diese Funktion dient dazu, alle Daten sofort zu löschen, anstatt das System zu sperren, wenn sich der Gerätebesitzer in Gefahr befindet oder unter Druck gezwungen wird, das Passwort preiszugeben.

GrapheneOS und das Thema Datenschutz

Samuel Tunick nutzte auf seinem Google Pixel Smartphone anstelle von Standard-Android das auf Datenschutz ausgerichtete Betriebssystem GrapheneOS . Die Besonderheit dieses Systems liegt darin, dass es dem Nutzer ermöglicht, zwei verschiedene Passwörter einzurichten: eines für den normalen Zugriff und ein weiteres zur Datenvernichtung in Notsituationen. Die Anwälte des Angeklagten haben bestätigt, dass sich genau diese Software auf dem Gerät befand.

Der Vorfall ereignete sich im Januar 2025 am Flughafen Atlanta. Als Tunick aus dem Ausland zurückkehrte, brachten ihn Beamte des Zolls und Grenzschutzes zu einer zusätzlichen Kontrolle. Als die Behörden verlangten, sein Smartphone zu überprüfen, löschte das eingegebene Passwort den gesamten digitalen Inhalt des Geräts. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als vorsätzliche Beweisvernichtung und Behinderung der Justiz.

Konstitutionelle Rechte und Grenzkontrolle

Dieser Fall hat alte Debatten über die Rechte von Bürgern in US-Grenzregionen wieder auf die Tagesordnung gebracht. Die US-Regierung betont seit langem, dass Grenzkontrollpunkte nicht als Inlandsterritorium gelten und sie dort das Recht hat, Smartphones ohne richterlichen Beschluss zu durchsuchen. Die Verteidigung hält dieses Vorgehen jedoch für illegal.

In ihrem beim Gericht eingereichten Antrag machten Tunicks Anwälte auf folgende Aspekte aufmerksam:

Das Recht des Mandanten, einen Anwalt zu kontaktieren, wurde eingeschränkt und seine gesetzlichen Rechte wurden ihm nicht erklärt;

Es gab keine hinreichenden Gründe für die Beschlagnahme des Smartphones;

Der Vorwand der Regierung für die Durchsuchung (Suche nach Material über die Ausbeutung von Kindern) war unbegründet.

Ansicht der Verteidiger nach war Tunick eigentlich wegen seines Engagements in Umweltbewegungen ins Visier der Regierung geraten. Er war Mitglied einer Gruppe, die sich gegen das Projekt "Cop City" aussprach – ein großes Trainingszentrum für Strafverfolgungsbehörden, das in Atlanta gebaut wird. Daher fordern die Anwälte, dass alle vom Smartphone erhaltenen (oder gelöschten) Daten nicht als Beweismittel akzeptiert werden.

Es wird erwartet, dass dieses Gerichtsverfahren ein wichtiger Präzedenzfall wird, der künftig das Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre persönlicher Daten und der Staatssicherheit definiert. Wenn Tunick für schuldig befunden wird, könnte diese Methode des softwarebasierten Datenschutzes in den USA für illegal erklärt werden.