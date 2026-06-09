Russland verhängt 90-tägiges Verbot für die Neuregistrierung von SIM-Karten

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Russland verhängt 90-tägiges Verbot für die Neuregistrierung von SIM-Karten

Die russische Staatsduma hat in zweiter und dritter Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der neue Regeln für die Kündigung von Verträgen mit Telekommunikationsbetreibern einführt. Ab sofort kann eine Telefonnummer für 90 Tage ab dem Datum der erstmaligen Zuteilung nicht mehr auf einen anderen Abonnenten umgeschrieben werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichtenportal .

Diese neue Norm ist Teil des zweiten Pakets von Maßnahmen zur Bekämpfung von Cyberbetrug. Beamte betonen, dass die Änderungen darauf abzielen, „Revolver“-Schemata einzudämmen, bei denen Betrüger Nummern schnell registrieren und weiterverkaufen.

Gleichzeitig behalten Abonnenten das Recht, einen Antrag auf vorzeitige Kündigung des Vertrags zu stellen. In solchen Fällen muss der Betreiber die Dienstleistung einstellen und die Abrechnung des Abonnenten beenden.

Selbst wenn der Vertrag gekündigt wird, bleibt die Nummer selbst bis zum Ablauf der 90-Tage-Frist für eine Neuregistrierung gesperrt. Diese Maßnahme verhindert, dass gestohlene oder betrügerisch genutzte Nummern sofort an neue Besitzer übergehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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