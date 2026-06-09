Roller-Gründer sammelt 5 Mio. USD für Rechenzentrum im Weltraum

Die Erfolge von SpaceX in der Raumfahrtindustrie haben den Markt für Risikokapital völlig verändert. Jetzt können sogar Unternehmer ohne Erfahrung in der Raumfahrtbranche Investitionen für große Projekte anziehen. Orbital, ein Startup von Euwyn Poon, dem Gründer des E-Roller-Dienstes Spin, hat 5 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung von a16z und anderen Investoren gesichert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Rechenzentren im Orbit für KI-Berechnungen zu starten, sobald die Starship-Rakete regelmäßige Flüge aufnimmt. Techcrunch.com berichtet .

Euwyn Poon hatte Spin zuvor an Ford verkauft und Erfahrung in der Automobilindustrie gesammelt. Sein neues Projekt zielt darauf ab, den enormen Bedarf an KI-Rechenleistung auf der Erde über den Weltraum zu decken. Solarenergie im Orbit ist unbegrenzt und Umweltbeschränkungen gibt es kaum, doch das Hauptproblem bleibt die hohe Kosten für den Transport von Nutzlasten ins All. Das Orbital-Team geht davon aus, dass das Starship-Projekt von SpaceX die Transportkosten drastisch senken wird.

Das Team mit Sitz in Los Angeles, dem ehemalige Mitarbeiter von Amazon LEO, SpaceX und Northrop Grumman angehören, bereitet sich auf einen Demo-Flug vor. Im Rahmen dieses Tests wird ein NVIDIA Blackwell-Chip auf einem Partnersatelliten installiert, um die von Orbital entwickelten Strahlenschutz- und Wärmemanagementsysteme zu testen. Bis 2028 plant das Unternehmen, seine erste Datenverarbeitungs-Hardware mit NVIDIA Space-1 Vera Rubin Klasse GPUs zu starten.

Der langfristige Plan von Orbital ist die Schaffung eines Netzwerks aus 10.000 Satelliten. Jedes Gerät wird eine Leistung von 100 kW haben und insgesamt Gigawatt an Rechenleistung bereitstellen. Auch der Wettbewerb in diesem Bereich verschärft sich: Starcloud verfügt bereits über eigene GPUs im Orbit, und Blue Origin unter der Leitung von Jeff Bezos hat angekündigt, Rechenzentren im Weltraum mit der New Glenn-Rakete zu bauen. Laut Poon ist die Nachfrage nach KI so hoch, dass in diesem Markt für alle Teilnehmer genug Platz sein wird.