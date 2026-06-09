Samsung schließt One UI 8.5-Update für 44 Geräte ab

·8·Technologie
Samsung schließt One UI 8.5-Update für 44 Geräte ab

Samsung hat die Auslieferung der One UI 8.5-Oberfläche für alle Geräte abgeschlossen, die offiziell für das Update bestätigt wurden. Das letzte Modell auf der Liste war das Galaxy A15, wonach das Unternehmen sein Programm zur Einführung der neuen Version vollständig abschloss. Laut Ixbt.com berichtet .

Insgesamt sind 44 Smartphones und Tablets auf One UI 8.5 umgestiegen. Darüber hinaus hat Samsung unerwartet ein Update für eine Reihe von Geräten veröffentlicht, die nicht in der offiziellen Supportliste enthalten sind. Darunter befindet sich auch das Galaxy F54-Modell, dessen Status zuvor unklar war.

Vor dem Hintergrund des Abschlusses der One UI 8.5-Auslieferung hat das Unternehmen seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Arbeit an One UI 9.0 gerichtet. Die ersten Testversionen der neuen Oberfläche wurden für die Modelle Galaxy A17, Galaxy A34 und Galaxy A57 veröffentlicht.

Solche Schritte deuten darauf hin, dass die Vorbereitungen für das nächste große Update für das Galaxy-Ökosystem begonnen haben. Benutzer können nun eine Oberfläche erwarten, die auf einer neuen Version des Android-Betriebssystems basiert.

SamsungOne UISmartphoneGalaxyTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dongfeng stellt Festkörperbatterien mit 1000 km Reichweite in Serie herDongfeng stellt Festkörperbatterien mit 1000 km Reichweite in Serie herHeute, 11:57Yandex Books führt rollenbasierte Lesefunktion einYandex Books führt rollenbasierte Lesefunktion einHeute, 11:51Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestelltAutonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestelltHeute, 09:57Kein Starlink-Klon: Büro 1440 verlor seinen ersten SatellitenKein Starlink-Klon: Büro 1440 verlor seinen ersten SatellitenHeute, 09:53Evotrex sammelt 30 Mio. USD für Wohnmobile, die keine Ladestationen benötigenEvotrex sammelt 30 Mio. USD für Wohnmobile, die keine Ladestationen benötigenHeute, 09:29Künstlicher Plasmaschild für die Erde: Wissenschaftler entwickeln Schutzsystem gegen starke SonnenstürmeKünstlicher Plasmaschild für die Erde: Wissenschaftler entwickeln Schutzsystem gegen starke SonnenstürmeHeute, 09:21
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse