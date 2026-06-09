Samsung schließt One UI 8.5-Update für 44 Geräte ab

Samsung hat die Auslieferung der One UI 8.5-Oberfläche für alle Geräte abgeschlossen, die offiziell für das Update bestätigt wurden. Das letzte Modell auf der Liste war das Galaxy A15, wonach das Unternehmen sein Programm zur Einführung der neuen Version vollständig abschloss. Laut Ixbt.com berichtet .

Insgesamt sind 44 Smartphones und Tablets auf One UI 8.5 umgestiegen. Darüber hinaus hat Samsung unerwartet ein Update für eine Reihe von Geräten veröffentlicht, die nicht in der offiziellen Supportliste enthalten sind. Darunter befindet sich auch das Galaxy F54-Modell, dessen Status zuvor unklar war.

Vor dem Hintergrund des Abschlusses der One UI 8.5-Auslieferung hat das Unternehmen seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Arbeit an One UI 9.0 gerichtet. Die ersten Testversionen der neuen Oberfläche wurden für die Modelle Galaxy A17, Galaxy A34 und Galaxy A57 veröffentlicht.

Solche Schritte deuten darauf hin, dass die Vorbereitungen für das nächste große Update für das Galaxy-Ökosystem begonnen haben. Benutzer können nun eine Oberfläche erwarten, die auf einer neuen Version des Android-Betriebssystems basiert.