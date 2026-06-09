Russland führt Option zur Selbstsperre internationaler Anrufe ein

Die russische Staatsduma hat einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Cyberbetrug in zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Das neue Gesetz bietet Abonnenten die Möglichkeit, eingehende internationale Anrufe freiwillig zu blockieren. Ixbt.com berichtet .

Um diese Sperre einzurichten, können Nutzer ihr persönliches Konto im Portal "Gosuslugi" nutzen oder multifunktionale Zentren (MFC) persönlich aufsuchen. Nach Aktivierung des Dienstes werden alle Anrufe aus dem Ausland vom Telekommunikationsanbieter automatisch abgelehnt.

Das Gesetz sieht vor, dass zur Aufhebung der Einschränkungen der Abonnent persönlich ein MFC aufsuchen muss. Diese Maßnahme dient dazu, das Risiko zu verringern, dass Betrüger Konten aus der Ferne übernehmen und Sperren aufheben.

Darüber hinaus verpflichtet das Dokument Telekommunikationsunternehmen, alle internationalen Anrufe speziell zu kennzeichnen (markieren). Das genaue Verfahren und Format dieser Kennzeichnung wird von der russischen Regierung separat festgelegt.