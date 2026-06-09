Beeline startet „White VPN“: Direkter Zugriff auf Spotify und Netflix

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Beeline startet „White VPN“: Direkter Zugriff auf Spotify und Netflix

Der russische Betreiber Beeline hat den direkten Zugriff auf eine Reihe ausländischer Internetdienste eingeführt, die im Land nicht offiziell gesperrt sind, aber zuvor nicht zugänglich waren. Laut Ixbt.com Bericht .

Laut CEO Sergey Anokhin haben Nutzer des „bee“-Abonnements seit dem 9. Juni Zugang zu Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars und anderen ausländischen Plattformen erhalten. Dieses Projekt ist die praktische Umsetzung des „White VPN“-Konzepts, das zuvor auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum diskutiert wurde.

Laut Vertretern des Betreibers gewährleistet diese Lösung eine bequeme und legale Nutzung ausländischer Dienste für Abonnenten. Das Unternehmen hat noch keine technischen Details zur Implementierung dieses Dienstes offengelegt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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