Belkin stellt leistungsstarke Dockingstation mit Thunderbolt 5 Schnittstelle vor

In der Welt der modernen Technologie erreichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Konnektivitätsmöglichkeiten eine neue Stufe. Die bekannte Marke Belkin hat ihre neueste Entwicklung präsentiert — das 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock. Diese Dockingstation zieht die Aufmerksamkeit von Fachleuten nicht nur durch die Anzahl der Ports, sondern auch durch rekordverdächtige Übertragungsraten und die Unterstützung mehrerer hochauflösender Monitore auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com basiert das neue Gerät auf der Thunderbolt 5 Schnittstelle und bietet Benutzern Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Gbps. Wenn mehrere Displays an das System angeschlossen werden, kann das Gerät die Bandbreite automatisch auf bis zu 120 Gbps erhöhen. Dies schafft beispiellosen Komfort für Grafikdesigner, Videoschnitt-Experten und Gamer.

Displays und Bildqualität

Die Belkin Dockingstation bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Bildübertragung. Das Gerät ist mit DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 Ports ausgestattet, über die ein einzelner Monitor im 8K (60 Hz) oder 4K (240 Hz) Format angeschlossen werden kann. Benutzer kompatibler Computer unter Windows können gleichzeitig drei 4K-Monitore mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz betreiben.

Auch für Nutzer von Apple-Produkten gibt es Neuigkeiten. Neue Mac-Computer mit M4- und M5-Chips können über diese Dockingstation mehrere externe Displays anschließen. Ältere Modelle mit M1-, M2- und M3-Chips können jedoch aufgrund von Hardware-Beschränkungen nur eine begrenzte Anzahl von Monitoren unterstützen.

Stromversorgung und Konnektivität

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Geräts ist seine Stromversorgungsfähigkeit. Die Dockingstation kann Laptops über den USB Power Delivery Standard mit bis zu 140 W mit Strom versorgen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 180 W Netzteil und ein ein Meter langes Thunderbolt 5 Kabel. Unter den insgesamt 14 Ports befinden sich:

Zwei USB-C 3.2 Ports (mit 30 W und 7,5 W Ladeleistung);

Ein USB-A 3.2 mit 10 Gbps;

Zwei USB-A 3.0 mit 5 Gbps;

Ein 2,5 Gbps Ethernet-Anschluss;

UHS-II SD 4.0 und microSD 4.0 Kartenleser (Geschwindigkeiten bis zu 312 MB/s).

Das Gerät mit Aluminiumgehäuse wiegt 510 Gramm. Es ist mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, um einen langfristigen Betrieb ohne Überhitzung zu gewährleisten. Zudem gibt es einen Kensington-Slot zur Sicherheit und eine LED-Anzeige für den Betriebsstatus.

Die neue Dockingstation ist abwärtskompatibel zu Thunderbolt 4, USB4 und Standard-USB-C-Geräten, wobei in diesen Fällen nicht alle Funktionen voll ausgeschöpft werden können. Es ist anzumerken, dass Laptops und Monitore mit Thunderbolt 3 Technologie nicht mit diesem Gerät funktionieren. Das Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock wird derzeit auf etwa 338 USD geschätzt.