NASA entwickelt Tankstelle im Weltraum: Erste Tests erfolgreich

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat mit dem Test eines Systems zum automatischen Betanken von Raumschiffen im Weltraum begonnen. Diese Technologie wird künftig eine entscheidende Bedeutung für Missionen zum Mond, zum Mars und zu anderen fernen Punkten des Sonnensystems haben. Laut ixbt.com wird das neue System die Abhängigkeit der Raumschiffe von der Erde verringern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ein von L3Harris entwickelter kryogener Kopplungsknoten bildet die Basis des Projekts. Dieses Gerät fungiert als eine Art automatische "Zapfsäule". Es verbindet das Raumfahrzeug mit einer orbitalen Tankstation und gewährleistet den sicheren Transfer von extrem kalten Stoffen wie flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff.

Ein komplexer Schritt in der Weltraumtechnologie

Travis Belcher, Projektleiter am Marshall Space Flight Center, betonte, dass bisher im Weltraum kein vollständig automatisierter kryogener Betankungsprozess zwischen zwei Fahrzeugen durchgeführt wurde. Dies gilt als eine der komplexesten technischen Aufgaben der modernen Astronautik. Der Hauptvorteil des neuen Systems besteht darin, dass es mehrfache Verbindungen und Trennungen ohne Beteiligung von Astronauten ermöglicht.

Die Ingenieure legten besonderen Wert auf die Flexibilität des Systems. Der Mechanismus bleibt auch dann funktionsfähig, wenn es beim Kopplungsvorgang zu geringfügigen Ungenauigkeiten oder Verschiebungen der Fahrzeuge kommt. Dies ist ein wichtiger Faktor, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit unter den schwierigen Bedingungen des offenen Weltraums garantiert.

In der ersten Testphase verwendeten die Spezialisten flüssigen Stickstoff mit einer Temperatur von -196 °C. Das Gerät wurde bei extrem niedrigen Temperaturen wiederholt gekoppelt, um seine Dichtigkeit und Haltbarkeit zu prüfen. Zudem wurden absichtlich unvollkommene Kopplungszustände geschaffen, um reale Bedingungen zu simulieren, doch das System bestand alle Tests erfolgreich.

Eine neue Ära für Langstreckenflüge

Derzeit befindet sich diese Technologie in einer frühen Entwicklungsphase. Für die Zukunft plant die NASA, sie für das Mondrückkehrprogramm und kommende Mars-Expeditionen anzupassen. Orbitale Tankstellen könnten die Strategie der Raumfahrt grundlegend verändern.

Wenn Raumschiffe ihre Treibstoffreserven direkt im Orbit auffüllen können, müssen sie nicht den gesamten Treibstoff von der Erdoberfläche mitführen. Dies ermöglicht Folgendes:

Erhöhung der Nutzlastkapazität von Raumschiffen;

Erhebliche Kostensenkung bei Langstreckenmissionen;

Start von größeren und komplexeren wissenschaftlichen Instrumenten ins All;

Verlängerung der Dauer interplanetarer Flüge.

Experten zufolge werden solche "Tankstellen" das Fundament für die Entstehung einer Weltraumwirtschaft und die Schritte der Menschheit zur Erschließung des tiefen Weltraums bilden.