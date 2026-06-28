Lionel Messi stellt weiteren Rekord auf: Argentinien besiegt Jordanien

Die argentinische Nationalmannschaft trat im letzten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Jordanien an und gewann mit 3:1. Diese Begegnung festigte nicht nur die Spitzenposition der Mannschaft in der Gruppe, sondern blieb auch durch ein weiteres historisches Ergebnis für Lionel Messi in Erinnerung. Der legendäre Stürmer wurde zum ersten Spieler in der Geschichte des Turniers, der in sieben aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Die Schützlinge von Lionel Scaloni begannen das Spiel mit dem erwarteten großen Übergewicht. Die "Albiceleste", die von der ersten Minute an die Ballkontrolle übernahmen, trafen bereits in der 14. Minute zum 1:0. Der Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso vollführte einen Freistoß meisterhaft und überwand den gegnerischen Torwart. Dieses Tor bewies erneut, dass das Offensivpotenzial Argentiniens nicht nur von Messi abhängt.

In der 31. Minute der Partie baute Argentinien seinen Vorsprung weiter aus. Nach einer Ecke wurde im gegnerischen Strafraum ein Foul begangen, woraufhin der Schiedsrichter einen Elfmeter ansetzte. Lautaro Martínez trat an den Punkt und brachte mit kühler Gelassenheit das Ergebnis auf 2:0. Die erste Halbzeit verlief vollständig unter der Kontrolle der Südamerikaner.

Jordaniens Widerstand und Messis Antwort

In der zweiten Halbzeit zeigte die jordanische Nationalmannschaft eine unerwartete Aktivität. Mousa Tamari, der eingewechselt worden war, nutzte eine Lücke in der argentinischen Verteidigung und schaffte es, den Rückstand zu verkürzen. Dieses Tor brachte eine gewisse Nervosität ins Spiel, woraufhin Lionel Scaloni entschied, Lionel Messi von der Ersatzbank zu bringen.

Messi, der in der 60. Minute eingewechselt wurde, sorgte für den lang ersehnten Erfolg. In seinem traditionellen Stil platzierte er einen Freistoß präzise in die untere Ecke des gegnerischen Tores. Wie Goal.com schreibt, wurde Argentinien mit diesem Tor zum ersten Team seit der japanischen Nationalmannschaft im Jahr 2010, das zwei Freistoßtore in einem Spiel erzielte.

Nachdem Argentinien die Gruppenphase mit einer Quote von 100 Prozent beendet hat, tritt die Mannschaft nun in der Play-off-Phase gegen die Nationalmannschaft von Kap Verde an. Vor diesem Spiel, das in Miami stattfinden wird, freuen sich die Fans darüber, dass die wichtigsten Stürmer und Mittelfeldspieler der Mannschaft in einer guten sportlichen Form sind.