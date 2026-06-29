Agentopia: Wissenschaftler erschaffen digitale Gesellschaft aus 100 KI-Agenten

Eine internationale Gruppe von Forschern unter der Leitung von Spezialisten der Fudan University in China hat ein einzigartiges System namens Agentopia vorgestellt. Dieses Projekt ist das größte und langfristigste soziale Simulationsexperiment im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI), das die Interaktionen von 100 autonomen Agenten in einer virtuellen Umgebung untersucht. Im Gegensatz zu früheren Experimenten führen die AI-Charaktere hier über 10 virtuelle Jahre hinweg ein vollwertiges Leben und nicht nur über einige Tage. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptziel des Agentopia-Projekts besteht darin, eine Lösung für den schwindenden Vorrat an menschlichen Daten zu finden, die für das Training von Modellen der künstlichen Intelligenz erforderlich sind. Anstatt Modelle mit fertigen Texten zu trainieren, schlagen die Wissenschaftler vor, ihnen die Möglichkeit zu geben, persönliche Erfahrungen innerhalb komplexer sozialer Systeme zu sammeln. Diese Methode steigert die Fähigkeit der AI, menschliche Charaktere zu verstehen und in komplexen Situationen Entscheidungen zu treffen, erheblich.

Struktur und Regeln der digitalen Gesellschaft

Jeder am Experiment teilnehmende Agent besitzt eine eigene Biografie, Charaktereigenschaften, Talente und Lebensziele. Während der Simulation suchen sie nach Arbeit, schließen Freundschaften, organisieren Treffen und analysieren die Folgen ihrer Entscheidungen. Die Forscher schufen drei verschiedene Welten, um das System zu testen: einen modernen Stadtkomplex (Apartment), eine Schulumgebung (Campus) und eine Magieakademie (Arcane Academy). In jeder Umgebung zeigten die Agenten nicht programmierte, unerwartete soziale Verhaltensweisen.

Im Rahmen des Projekts wurde ein spezielles Bewertungssystem namens Life Reward eingeführt. Darin wird Erfolg nicht an traditionellen technischen Kennzahlen gemessen, sondern an drei Kriterien, die dem menschlichen Glücksbegriff nahekommen: sozialer Status, subjektives Glücksempfinden und materieller Wohlstand. Dadurch lernt die AI, nicht nur Aufgaben zu erledigen, sondern nach einem "guten Leben" zu streben.

Soziale Beziehungen und emotionale Zustände

Interessanterweise wurden in der digitalen Gesellschaft komplexe, menschenähnliche Situationen beobachtet. Beispielsweise erlitten einige Agenten infolge übermäßiger Kommunikation einen "Burnout". Andere gaben hochbezahlte Jobs auf und wählten Berufe mit geringerem Einkommen, die ihren psychologischen Bedürfnissen entsprachen. Zudem wurde festgestellt, dass sich zwischen den Agenten eigene persönliche Rituale und mehrjährige Gewohnheiten herausgebildet haben.

Die Forschungsergebnisse zeigten auch einen Konflikt zwischen Karriere und Glück. Agenten, die sich ausschließlich auf den Vermögensaufbau konzentrierten, waren zwar materiell reich, empfanden jedoch eine größere Unzufriedenheit mit dem Leben. Im Gegensatz dazu fühlten sich Charaktere, die Zeit für soziale Beziehungen und Freundschaften aufwendeten, wesentlich glücklicher. Laut Daten von ixbt.com trug dieses Experiment dazu bei, den Grad der Menschlichkeit von AI-Modellen um 23,7 Prozent zu steigern.

Agentopia ist nicht nur ein Simulator wie The Sims, sondern eine neue Stufe in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wenn sich dieses Konzept bewährt, werden AI-Modelle in Zukunft aufhören, von Menschen geschriebene Texte zu lesen, und beginnen, Wissen durch ihre eigenen virtuellen Lebenserfahrungen zu erwerben. Dies ebnet den Weg für eine noch intelligentere und "lebendigere" Technologie.