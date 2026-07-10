Die 'Brieftaube' unserer Zeit: Warum wurde der Roost-Messenger so populär?

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Die 'Brieftaube' unserer Zeit: Warum wurde der Roost-Messenger so populär?

Im Zeitalter der digitalen Technologie ist die sofortige Zustellung von Informationen zur Norm geworden. Die neue App Roost, entwickelt vom Ticketmaster-Mitarbeiter Logan Mendelson, widerspricht dieser Regel jedoch vollständig. In diesem Messenger werden Nachrichten von virtuellen Vögeln überbracht, und genau wie im echten Leben dauert es Stunden oder sogar Tage, bis sie eine bestimmte Distanz zurücklegen. Unerwarteterweise stieß dieses Konzept der "langsamen Kommunikation" auf großes Interesse bei Internetnutzern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die App begann ursprünglich als kleines persönliches Projekt des Autors, um mit Freunden zu kommunizieren. Der Dienst erlangte jedoch virale Popularität, nachdem sich auf Threads die Geschichte verbreitete, dass Schüler Roost nutzten, um in Altenglisch zu korrespondieren. In nur drei Tagen stieg die Nutzerzahl von 10.000 auf 100.000, und fünf Wochen später überstieg diese Zahl die 300.000-Marke.

Die Philosophie des 'langsamen sozialen Netzwerks'

Das Roost-Konzept basiert auf dem Begriff "Slow-cial", der darauf abzielt, Nutzer vom Druck ständiger Benachrichtigungen und der Notwendigkeit sofortiger Antworten zu befreien. Jede registrierte Person verfügt über vier virtuelle Assistenten. Die Geschwindigkeit der Nachrichtenzustellung hängt vom gewählten "Kurier" ab: Der Falke gilt als der schnellste, während der Kolibri etwas langsamer unterwegs ist. Für die geduldigsten Nutzer stehen sogar Schnecken und Schildkröten bereit.

Mendelson glaubt, dass dieser Ansatz die Menschen dazu zwingt, Korrespondenz mit mehr Aufmerksamkeit und Verantwortung zu führen. Für die jüngere Generation, die von der endlosen Nachrichtenflut in modernen Messengern müde ist, wurde dies zu einer einzigartigen Quelle der Nostalgie und Ruhe. Die App bietet zudem eine Pen-Pals-Funktion, die es ermöglicht, anonym mit Gleichaltrigen zu kommunizieren.

Sicherheit und KI-Fähigkeiten

Der Entwickler hat besonderen Wert auf Sicherheit gelegt. Vorerst ist die Funktion zum Senden von Fotos in der App deaktiviert – dies bleibt in Kraft, bis ein zuverlässiges Moderationssystem geschaffen wurde. Nutzer können nur die Wohnstädte der anderen sehen, was den Schutz persönlicher Daten gewährleistet.

Logan Mendelson gibt zu, dass es unmöglich gewesen wäre, ein so umfangreiches Projekt ohne KI-Tools alleine zu verwalten. Dennoch betont er, dass er Entscheidungen zur Entwicklungsstrategie der Plattform unabhängig trifft. Der Roost-Messenger ist der Beweis dafür, dass Menschen in der heutigen schnelllebigen Welt immer noch das Bedürfnis nach aufrichtiger und unbeschleunigter Kommunikation haben.

RoostМессенжерТехнологияИжтимоий ТармоқСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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