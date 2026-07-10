Das Achtelfinal-Duell zwischen Argentinien und Ägypten bei der Weltmeisterschaft hat in der Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt. Die amtierenden Meister lagen mit zwei Toren zurück, zeigten jedoch unglaubliche Moral und drehten das Spiel. Die Nachwirkungen dieser Partie in Atlanta sind jedoch von Kontroversen und Vorwürfen geprägt, die über sportliche Prinzipien hinausgehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bis zur 67. Minute führte Ägypten überraschend mit 2:0. Tore von Yasser Ibrahim und Mustafa Zico sowie ein verschossener Elfmeter von Lionel Messi hatten Argentinien an den Rand des Ausscheidens gebracht. Doch die Schützlinge von Lionel Scaloni zeigten 11 Minuten vor Schluss wahre Meister-Mentalität.

Ein Wunder innerhalb von 14 Minuten

In einer schwierigen Phase rettete Cristian Romero das Team – er verwertete eine Vorlage von Lionel Messi zum Anschlusstreffer. Kurz darauf bewies Lionel Messi seine Klasse und stellte den Ausgleich her. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez den Siegtreffer und versetzte das Stadion in Ekstase. Die Tränen von Lionel Messi und Trainer Scaloni bewiesen, wie wichtig dieser Sieg für Argentinien war.

Die ägyptische Seite konnte die Niederlage jedoch nicht akzeptieren. Nach dem Spiel reichte der ägyptische Fußballverband eine offizielle Beschwerde bei der FIFA ein und warf dem französischen Schiedsrichtergespann Korruption und Parteilichkeit zugunsten Argentiniens vor. Sie sind der Meinung, dass die Unparteiischen während des Spiels mehrere entscheidende Fehler begangen haben.

Ägyptens Proteste und die Schiedsrichter-Frage

Die Hauptkritik der Ägypter richtet sich gegen ein aberkanntes Tor beim Stand von 1:0 und eine Situation mit Mohamed Salah kurz vor Spielende. Die ägyptische Seite beharrt darauf, dass Salah im Strafraum gefoult wurde und ein Elfmeter hätte gegeben werden müssen. Dass Argentinien nur Sekunden nach dieser Szene im Konter den Siegtreffer erzielte, heizte die Proteste weiter an.

Laut ixbt.com fordert die ägyptische Seite den Ausschluss der Schiedsrichter aus dem Turnier. Fußball-Experten und Analysten sehen in Argentiniens Sieg jedoch weder pures Glück noch Schiedsrichterhilfe. Es ist in erster Linie das Ergebnis der Entschlossenheit und Klasse einer Mannschaft, die in den schwierigsten Momenten nicht die Nerven verlor.

Der Wirbel um die argentinische Nationalmannschaft ist nichts Neues. So viele Fans sie weltweit haben, so viele Kritiker gibt es auch. Das Ergebnis auf dem Platz zeigt jedoch, dass das Team um Lionel Messi den Thron noch nicht räumen will. Dieser Sieg führt sie ins Viertelfinale und unterstreicht erneut ihren Status als Top-Favorit im Titelrennen.