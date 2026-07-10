Ein neuer Spitzenreiter im Quantencomputer-Rennen: Oratomic erhält 300 Millionen Dollar Investition

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Ein neuer Spitzenreiter im Quantencomputer-Rennen: Oratomic erhält 300 Millionen Dollar Investition

Das Startup Oratomic, das im Bereich der Quantencomputer-Technologien tätig ist, konnte in seiner ersten großen Investitionsrunde 300 Millionen Dollar einsammeln. Diese Mittel sollen bis Ende des Jahrzehnts in die Entwicklung des ersten praktisch nutzbaren Quantencomputers fließen. Dieses Ereignis hat in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt, da der Ansatz des Unternehmens verspricht, bestehende Probleme mit deutlich weniger Ressourcen zu lösen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die Investitionsrunde wurde von renommierten Fonds wie ARCH Venture Partners, Spark Capital und Khosla Ventures angeführt. Auch große Investoren wie Jeff Bezos' Bezos Expeditions, Index Ventures und General Catalyst beteiligten sich an dem Projekt. Laut TechCrunch nutzt Oratomic, das von Physikern des Caltech gegründet wurde, die Laser-Technologie „optische Pinzetten“, um Qubits zu steuern.

Revolutionärer Ansatz zur Fehlerkorrektur

Das Hauptproblem von Quantencomputern ist ihre extreme Empfindlichkeit gegenüber externem Rauschen, was zu Rechenfehlern führt. Die Forscher von Oratomic haben eine neue Methode zur Fehlerkorrektur entdeckt, die den Aufbau eines stabilen Systems mit weitaus weniger Qubits ermöglicht, als bisher angenommen wurde.

CEO Dolev Bluvstein betonte, dass das Team Quantencomputer vor diesem wissenschaftlichen Durchbruch noch als Zukunftsmusik betrachtete. Erst als die Möglichkeit der Fehlerkorrektur mit weniger Qubits aufkam, entschied man sich für die Kommerzialisierung. Diese Entdeckung beschleunigt den Transfer von Quantentechnologien aus dem Labor in die praktische Anwendung.

Weniger Qubits, mehr Effizienz

Während viele Unternehmen derzeit an Systemen mit Millionen von Qubits arbeiten, zielt Oratomic darauf ab, einen voll leistungsfähigen Computer mit nur 10.000 bis 20.000 Qubits zu schaffen. Laut Bluvstein wurden alle Hauptkomponenten bereits in kleinem Maßstab getestet. Dies zeigt, dass das Projekt nicht nur kostengünstiger, sondern auch einfacher in der Umsetzung ist.

Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern plant Oratomic nicht, Prototypen der Zwischenstufe (NISQ — Noisy Intermediate-Scale Quantum) zu verkaufen. Das Unternehmen konzentriert sich direkt auf das endgültige und perfekte Produkt. Dieser Ansatz stellt es auf eine Stufe mit Giganten wie dem mit 7 Milliarden Dollar bewerteten PsiQuantum, wobei sich die Technologie von Oratomic durch eine deutlich höhere Effizienz auszeichnet.

Die Inbetriebnahme voll leistungsfähiger Quantencomputer wird in folgenden Bereichen einen radikalen Wandel bewirken:

  • Biotechnologie und die Entwicklung neuer Medikamente;
  • Modellierung komplexer chemischer Prozesse;
  • Optimierung von Logistik- und Transportsystemen;
  • Beschleunigung von AI-Algorithmen;
  • Kryptographie und Datensicherheit.
Derzeit ist eine hohe Investorenaktivität auf dem Markt für Quantentechnologien zu beobachten. Startups wie Infleqtion und Quantanium sind an die Börse gegangen, während die Aktien von Unternehmen wie Rigetti und IonQ in den letzten 18 Monaten deutlich an Wert gewonnen haben. Die 300-Millionen-Dollar-Investition in Oratomic ist ein weiterer Beweis für das hohe Vertrauen in diesen Sektor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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