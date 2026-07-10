Meta baut riesiges KI-Rechenzentrum für 10 Milliarden Dollar in Kanada

Der US-Technologieriese Meta hat den Bau eines riesigen Rechenzentrums in der kanadischen Provinz Alberta mit einem Investitionsvolumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt. Dieses Projekt ist die größte Investition des Unternehmens außerhalb der USA und soll eine neue Ära in der globalen Entwicklung der KI-Infrastruktur einläuten. Der Komplex wird nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch wegen seiner technologischen Kapazität zu einer der leistungsstärksten Rechenanlagen der Welt gehören. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Komplex in Sturgeon County wird eine Fläche von etwa 270.000 Quadratmetern einnehmen – das entspricht fast 33 Fußballfeldern. Diese Anlage wird das 33. Rechenzentrum von Meta weltweit sein. Laut ixbt.com wird die Leistung des Projekts 1 GW betragen, was dem Energieverbrauch von etwa 750.000 Haushalten entspricht. Diese enorme Leistung dient dem wachsenden Bedarf des Unternehmens an Training und Verarbeitung von KI-Algorithmen.

Energieunabhängigkeit und technologische Innovation

Im Rahmen des Projekts plant Meta den Bau eines eigenen Gaskraftwerks mit einer Leistung von 932 MW. Dieses Kraftwerk wird an das Stromnetz der Provinz Alberta angeschlossen und den stabilen Betrieb des Zentrums gewährleisten. Das Unternehmen hat alle Prozesse mit den lokalen Energieversorgern abgestimmt und die Kosten für die Modernisierung der Übertragungsinfrastruktur vollständig übernommen. Dies verhindert eine Überlastung des regionalen Stromnetzes.

Auch der Umweltschutz wurde berücksichtigt. Zur Kühlung der Server wird ein geschlossenes Flüssigkeitskühlsystem eingesetzt. Diese Technologie erfordert im Normalbetrieb keinen Wasserverbrauch, was die Schonung der regionalen Wasserressourcen ermöglicht. Meta gab zudem bekannt, dass es alle finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung übernommen hat.

Wirtschaftliche Effizienz und neue Arbeitsplätze

Während der Bauphase werden voraussichtlich rund 3.000 Arbeitsplätze geschaffen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme werden mehr als 300 hochqualifizierte technische Fachkräfte dauerhaft beschäftigt sein. Schätzungen der Regierung von Alberta zufolge wird dieses Rechenzentrum durch Steuern und andere Abgaben jährlich fast 250 Millionen kanadische Dollar zur lokalen Wirtschaft beitragen.

Gary Demasi, Vizepräsident bei Meta, bezeichnete diese Investition als Zeichen des Vertrauens in die kanadische Infrastruktur. Er betonte, dass das neue Zentrum ein integraler Bestandteil des globalen Netzwerks von Meta werden und die Position des Unternehmens im Wettbewerb mit ChatGPT und anderen modernen KI-Systemen stärken wird. Dieses Projekt wird Kanada zweifellos zu einem der wichtigsten Standorte auf der globalen KI-Landkarte machen.