Shomurodov spricht die harte Wahrheit aus: „Bei der WM haben wir ein völlig anderes Niveau gesehen“

Die erste Weltmeisterschaft der usbekischen Nationalmannschaft verlief nicht wie erwartet. Unser Team verlor alle Gruppenspiele und schied vorzeitig aus dem Turnier aus.

Eldor Shomurodov, der bei der WM traf, sprach offen über seine schweren Emotionen nach den Spielen, was dem Team fehlte und welche Lehren diese Niederlagen für die Zukunft sein werden.

„Das Tor war schön, aber es hat nicht geholfen“

Shomurodovs Tor bei der Weltmeisterschaft bereitete den Fans Freude. Der Kapitän selbst bewertete die Situation jedoch nüchtern.

„Das Tor war schön, aber es hat uns nicht geholfen. Leider konnten wir nicht einmal in einem einzigen Spiel einen Sieg einfahren“.

Der Stürmer betonte, dass das Team bei dem Turnier große Erfahrungen gesammelt habe. Nun sei deutlich geworden, an welchen Punkten gearbeitet werden muss.

Warum fehlten Usbekistan die Ergebnisse?

Shomurodov sagte, dass das Scheitern der Nationalmannschaft nicht mit nur einem Faktor erklärt werden könne.

Seiner Meinung nach ist für einen Erfolg bei einer Weltmeisterschaft:

Technik allein nicht ausreichend;

die physische Fitness muss hoch sein;

Pressing und Ballkontrolle müssen stabil sein;

in jeder Linie ist eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit erforderlich.

„Es reicht nicht aus, in nur einem Aspekt besser als die anderen zu sein. Man muss in jeder Hinsicht stark sein“.

„Auf dem Platz ist alles anders“

Die usbekischen Fußballer waren zuversichtlich, gegen starke Gegner wie Kolumbien und Portugal etwas ausrichten zu können. Doch als die Spiele begannen, wurde deutlich, dass Tempo und Druck bei einer WM völlig anders sind.

Shomurodov erklärte, dass auf diesem Niveau ein Ballverlust oder ein einziger Fehler im Pressing sofort bestraft wird.

„Wenn man zur Weltmeisterschaft kommt, hat man den Glauben, dass man etwas erreichen kann. Aber auf dem Platz ist alles anders. Das ist ein anderes Niveau“.

Was ist der Hauptvorteil afrikanischer Teams?

Sardor vertrat die Ansicht, dass afrikanische Teams sich nicht nur durch physische Kraft auszeichnen.

Er betonte, dass afrikanische Fußballer, die in Europa spielen, auch in Bezug auf Technik, Geschwindigkeit und Können auf einem hohen Niveau stehen.

Aus diesem Grund können sie selbst bei einer tiefen Defensive in Kontern eine große Gefahr darstellen.

Was hat die WM dem usbekischen Fußball gebracht?

Trotz der harten Ergebnisse betonte Shomurodov, dass die Weltmeisterschaft für den usbekischen Fußball nützlich war.

Seiner Meinung nach hat die Teilnahme an der WM:

jungen Fußballern große Erfahrung gebracht;

den usbekischen Fußball weltweit bekannter gemacht;

die Aufmerksamkeit europäischer Scouts auf unsere talentierten Spieler gelenkt;

könnte ein Anstoß dafür sein, dass in Zukunft mehr usbekische Fußballer den Weg in europäische Clubs finden.

„Der usbekische Fußball hat daraus profitiert. Europäische Clubs beginnen, unsere talentierten Jugendlichen zu beachten“.

Usbekistans erste WM endete ohne Sieg. Doch wie Shomurodov betonte, könnte diese Erfahrung ein wichtiges Fundament für große zukünftige Erfolge sein.

Was hat unserer Nationalmannschaft Ihrer Meinung nach bei der Weltmeisterschaft am meisten gefehlt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und senden Sie diesen Artikel an Fußballfans.