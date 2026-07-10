Rudi Garcia verrät den Plan gegen Spanien: Belgien will ohne Angst antreten

Der belgische Nationaltrainer Rudi Garcia sprach über die Stimmung seiner Mannschaft vor dem Viertelfinale der WM 2026 gegen Spanien.

Der Experte erkannte an, dass der Gegner der Favorit ist, betonte jedoch, dass Belgien nicht mit Angst oder übermäßigem Druck in dieses Spiel gehen wird.

„Wir müssen an unsere eigene Stärke glauben“

Rudi Garcia sagt, der wichtigste Aspekt für Belgien im Spiel gegen Spanien sei es, an das eigene Spiel zu glauben.

„Wir wollen unser bestes Spiel gegen Spanien zeigen. Vor allem müssen wir an unsere eigene Stärke glauben“, sagte er.

Seiner Meinung nach ist dies die Hauptaufgabe des Teams.

Spanien ist Favorit, aber Belgien will nicht zurückweichen

Garcia erkannte die Stärke der spanischen Nationalmannschaft an. Er erinnerte daran, dass der Gegner die letzte Europameisterschaft gewonnen hat und über einen hochkarätigen Kader verfügt.

„Natürlich gilt die spanische Nationalmannschaft als Favorit. Sie haben die letzte Europameisterschaft gewonnen, das Niveau der Mannschaft ist sehr hoch“, betonte der Trainer.

Dennoch erklärte der belgische Coach, dass seine Mannschaft nicht nur zum Verteidigen oder aus Angst vor dem Gegner auf den Platz gehen werde.

„Wir haben keine Angst oder mentalen Druck“

Rudi Garcia sagte, Belgien kenne die Stärke Spaniens genau, glaube aber auch an die eigenen Chancen.

„Wir haben keine Angst oder mentalen Druck. Wir kennen die Stärke des Gegners, aber wir haben auch unsere eigenen Stärken“, sagte er.

Dem Trainer zufolge zielt Belgien darauf ab, diese Stärken maximal zu nutzen.

Das Hauptziel ist es, Spanien zu stoppen

Garcia erklärte offen seine Absicht, Spanien einen würdigen Kampf zu liefern und den Gegner, wenn sich die Gelegenheit bietet, aus dem Turnier zu werfen.

„Wir sind entschlossen, Spanien einen würdigen Kampf zu liefern und sie, wenn möglich, aus dem Turnier zu werfen“, sagte der belgische Coach.

Er betonte, dass die Mannschaft ihren aktuellen Lauf fortsetzen wolle und nicht die Absicht habe, aufzuhören.

Wann beginnt das Viertelfinale?

Das Viertelfinalspiel der WM 2026 zwischen Spanien und Belgien beginnt am 10. Juli um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit.

Der Sieger dieser Begegnung sichert sich einen Platz im Halbfinale. Spanien geht als Favorit ins Spiel, aber nach Garcias Worten ist klar, dass Belgien dieses Spiel nicht als einfachen Test, sondern als große Chance sieht.