Macron schreibt nach Frankreich-Sieg: Besondere Anerkennung auch für Marokko

Der französische Präsident Emmanuel Macron gratulierte der Nationalmannschaft nach dem Sieg gegen Marokko im Viertelfinale der WM 2026.

Frankreich ist ins Halbfinale eingezogen, doch Macron betonte in seiner Reaktion nicht nur den Erfolg der „Les Bleus“, sondern auch die würdige Leistung der marokkanischen Mannschaft.

Frankreich im Halbfinale

Die französische Nationalmannschaft besiegte Marokko und erreichte das Halbfinale der WM 2026.

Nach diesem Ergebnis ist das Vertrauen in die Nationalmannschaft im Land weiter gewachsen. Die Franzosen haben die entscheidende Phase des Turniers erreicht und setzen ihren Kampf um den Titel fort.

Macron: „Stolz auf unsere Blues“

Emmanuel Macron gratulierte dem französischen Team über das soziale Netzwerk X.

„Ich bin stolz auf unsere Blues“, schrieb der französische Präsident.

Diese kurze Nachricht zeigt, dass der Einzug der Mannschaft ins Halbfinale in Frankreich als bedeutendes Ereignis wahrgenommen wird.

Applaus auch für Marokko

In seiner Gratulation ließ Macron auch die marokkanische Nationalmannschaft nicht unerwähnt.

„Besonderer Applaus auch für Marokko – sie waren heute Abend ein würdiger und starker Gegner, genau wie vor vier Jahren“, sagte er.

Diese Worte bedeuten, dass das Spiel zwischen Frankreich und Marokko nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen des Geistes von Respekt und Wettbewerb in Erinnerung bleiben wird.

„Im Geiste von Ehre und Brüderlichkeit“

Der französische Präsident bezeichnete den Einzug ins Halbfinale als einen Erfolg „im Geiste von Ehre und Brüderlichkeit“.

„Frankreich steht im Halbfinale – im Geiste von Ehre und Brüderlichkeit!“, schrieb Macron.

Dieser Ausdruck verstärkte die politische und sportliche Symbolik nach dem Spiel zusätzlich.

Wer wird Frankreichs nächster Gegner?

Im Halbfinale trifft Frankreich auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Belgien.

Beide potenziellen Gegner verfügen über hochkarätige Kader. Daher steht Frankreich ein weiterer großer Test bevor.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Titel

Der Sieg über Marokko hat erneut gezeigt, dass Frankreichs Ambitionen bei der WM 2026 ernst sind.

Nun stellt sich für die „Blues“ die entscheidende Frage: Wird diese Zuversicht und Stabilität auch im Halbfinale beibehalten?