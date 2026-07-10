Kleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor Haiti

Ein kleines Passagierflugzeug hat in Haiti aufgrund eines Notfalls eine Notwasserung im Meer durchgeführt. Das Wichtigste ist, dass der Pilot und die zwei Passagiere an Bord den Vorfall überlebt haben.

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 8. Juli in der Nähe des Ibo-Strandes ereignete. Das zweimotorige Flugzeug, das von Cap-Haïtien in Richtung Port-au-Prince unterwegs war, Cessna 402B musste aus unbekannten Gründen im Meer notlanden.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie das Flugzeug im Wasser versinkt, während die Passagiere selbstständig in Richtung Küste schwimmen. Innerhalb kurzer Zeit war das Luftfahrzeug fast vollständig unter Wasser.

Nach dem Vorfall gelang es dem Piloten und den zwei Passagieren, den nahegelegenen Strand zu erreichen. Rettungskräfte und medizinisches Personal, die am Unfallort eintrafen, untersuchten sie.

Nach vorläufigen Informationen haben alle Personen an Bord überlebt. Sie wurden medizinisch versorgt, und ihr Gesundheitszustand wird als zufriedenstellend beschrieben. Derzeit laufen Untersuchungen, um die Ursache der Notwasserung zu klären.