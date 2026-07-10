Überreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdeckt

·63·Welt
Überreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdeckt

In der Ukraine haben Archäologen ein 3.000 Jahre altes Grab aus der Bronzezeit untersucht. An der Fundstelle nahe dem Dorf Petrykiw in der Westukraine wurden ein Mann und eine Frau entdeckt, die sich in den Armen liegen.

Berichten zufolge gehört das Grab zur Wysozko-Kultur. Diese Kultur liefert wichtige Erkenntnisse über die Bräuche und Bestattungsrituale der Bevölkerung, die in der Bronzezeit in dieser Region lebte.

Aufgrund der Lage der Überreste vermuten Forscher, dass die Frau zum Zeitpunkt der Bestattung möglicherweise noch am Leben war, da die natürliche Umarmung der beiden Körper nicht zufällig erscheint.

Skelett zweier sich umarmender Menschen und eine entsprechende Zeichnung.

Gleichzeitig weisen Wissenschaftler darauf hin, dass dies kein endgültiger Beweis ist. Einige vermuten, dass die Frau möglicherweise selbst den Wunsch geäußert hat, gemeinsam mit ihrem Ehepartner bestattet zu werden.

Das antike Grab gilt als faszinierender Fund, um das Verständnis der bronzezeitlichen Menschen für Familie, Treue und Rituale zu vertiefen.

UkraineArchäologieBronzezeitGeschichteWysozko-Kultur
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiKleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiHeute, 19:36Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftGericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftHeute, 18:39Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtHeute, 17:03China erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeChina erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeHeute, 16:45F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)Heute, 15:26Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Heute, 14:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter