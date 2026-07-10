Überreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdeckt

In der Ukraine haben Archäologen ein 3.000 Jahre altes Grab aus der Bronzezeit untersucht. An der Fundstelle nahe dem Dorf Petrykiw in der Westukraine wurden ein Mann und eine Frau entdeckt, die sich in den Armen liegen.

Berichten zufolge gehört das Grab zur Wysozko-Kultur. Diese Kultur liefert wichtige Erkenntnisse über die Bräuche und Bestattungsrituale der Bevölkerung, die in der Bronzezeit in dieser Region lebte.

Aufgrund der Lage der Überreste vermuten Forscher, dass die Frau zum Zeitpunkt der Bestattung möglicherweise noch am Leben war, da die natürliche Umarmung der beiden Körper nicht zufällig erscheint.

Gleichzeitig weisen Wissenschaftler darauf hin, dass dies kein endgültiger Beweis ist. Einige vermuten, dass die Frau möglicherweise selbst den Wunsch geäußert hat, gemeinsam mit ihrem Ehepartner bestattet zu werden.

Das antike Grab gilt als faszinierender Fund, um das Verständnis der bronzezeitlichen Menschen für Familie, Treue und Rituale zu vertiefen.