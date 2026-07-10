Netflix, die weltweit größte Streaming-Plattform, testet eine neue und unerwartete Methode, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu binden. Das Unternehmen plant die Einführung von Live-Kanälen, die rund um die Uhr (24/7) laufen, ähnlich wie beim traditionellen Fernsehen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Wiedergabezeit auf der Plattform zu erhöhen und den Nutzern die Auswahl von Inhalten zu erleichtern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie das Wall Street Journal berichtet, wird es Abonnenten durch diese neue Funktion ermöglicht, einfach einen der verfügbaren Kanäle einzuschalten, anstatt gezielt nach einer bestimmten Serie oder einem Film zu suchen. Nutzer können beispielsweise beliebte Projekte wie "Avatar: The Last Airbender" oder Thriller-Filme nacheinander über spezielle Kanäle ansehen. Diese Methode ist besonders für Zuschauer gedacht, die sich Hintergrundunterhaltung bei der Hausarbeit wünschen.

Wettbewerb und Werbeeinnahmen

Diese Strategie führt dazu, dass Netflix in direkten Wettbewerb mit kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Diensten wie Pluto TV und Tubi tritt. Experten glauben, dass das Live-Format das Werbegeschäft des Unternehmens erheblich ausbauen könnte. Da Nutzer bei Live-Übertragungen in der Regel keine Werbung überspringen können, entsteht eine attraktive Plattform für Marken.

Netflix prüft zudem das Angebot von Paket-Abonnements (Bundles) in Zusammenarbeit mit anderen Streaming-Diensten. Berichten zufolge könnte Netflix, basierend auf den Erfahrungen von Apple und Amazon, Inhalte von Diensten wie Peacock auf seiner Plattform integrieren. Dies ermöglicht es Nutzern, über eine einzige Benutzeroberfläche auf mehr Inhalte zuzugreifen, ohne für jeden Dienst separat zahlen zu müssen.

Rückläufige Zuschauerzahlen und neue Strategien

Der Grund für diese drastischen Maßnahmen von Netflix ist der jüngste Rückgang der Zuschaueraktivität. Laut Daten des Analyseunternehmens Nielsen sank der Anteil von Netflix an der gesamten Fernsehnutzung im April auf 7,8 Prozent. Bloomberg berichtet, dass das Management des Unternehmens besorgt über den deutlichen Zuschauerschwund zwischen der ersten und zweiten Staffel von Originalserien ist.

Um die Situation zu verbessern, erschließt die Plattform eine Reihe neuer Bereiche:

Kurzvideos und Video-Podcast-Formate;

Neue Spiele-Apps für Kinder;

Verhandlungen über den Kauf des beliebten sozialen Netzwerks Letterboxd für Filmbegeisterte.

Bisher haben sich Netflix-Vertreter nicht offiziell zu diesen Neuerungen geäußert. Experten betonen jedoch, dass sich der Streaming-Gigant von seinem klassischen "Video-on-Demand"-Modell (VOD) entfernt und sich zu einer hybriden Medienplattform entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass die Grenze zwischen digitalem Fernsehen und Streaming auch in schnell wachsenden Märkten wie Usbekistan weiter verschwimmen wird.