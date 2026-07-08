Zweijähriges Mädchen stirbt bei 38 Grad Hitze in Auto

·37·Welt
Zweijähriges Mädchen stirbt bei 38 Grad Hitze in Auto

Im US-Bundesstaat Florida hat sich eine herzzerreißende Tragödie ereignet. Ein zweijähriges Mädchen, das in einem Auto zurückgelassen wurde, ist infolge der extremen Hitze verstorben. CBS News Berichten zufolge befand sich das Kind zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Obhut eines Babysitters.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall in Hallandale Beach, etwa 32 Kilometer nördlich von Miami. Am 5. Juli gegen 13:35 Uhr trafen Polizeibeamte nach einem Notruf bei einem Wohnhaus ein und fanden ein zweijähriges Mädchen in einem Minivan auf dem Grundstück.

An diesem Tag stieg die Lufttemperatur in der Stadt auf bis zu 38 Grad wobei die Temperatur im Inneren des geschlossenen Fahrzeugs noch deutlich höher gewesen sein dürfte. Rettungskräfte brachten das Kind sofort ins Krankenhaus, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Wie lange das Mädchen genau im Auto eingeschlossen war, ist derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Polizei wird der Vorfall derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht. Da die Ermittlungen noch andauern, wurde bisher gegen niemanden offiziell Anklage erhoben.

Nach diesem Vorfall richteten die Strafverfolgungsbehörden erneut eine wichtige Warnung an alle Eltern, Erziehungsberechtigten und Babysitter.

„Dies ist ein sehr schwerer und trauriger Verlust. Wir sprechen der Familie des Kindes und allen, die von dieser Tragödie betroffen sind, unser Beileid aus. Wir möchten zudem alle Eltern, Erziehungsberechtigten und Babysitter erneut warnen: Überprüfen Sie immer den Rücksitz, bevor Sie das Auto abschließen“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Polizei.

KidsAndCars.org Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation ist dies mindestens das zehnte Kind in den USA, das seit Anfang 2026 durch das Zurücklassen in einem heißen Auto ums Leben gekommen ist. Im Jahr 2025 starben landesweit mindestens 37 Kinder bei ähnlichen Unglücksfällen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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