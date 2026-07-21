E-Reader für die Hosentasche: Xteink X4 Pro ist eine Neuheit auf dem Markt für kompakte Gadgets

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E-Reader für die Hosentasche: Xteink X4 Pro ist eine Neuheit auf dem Markt für kompakte Gadgets

Die Marke Xteink, bekannt für ihre winzigen E-Reader, hat das neue Modell X4 Pro vorgestellt. Dieses Gadget, das in den sozialen Medien viral ging, ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern mit einem Touchscreen und einem Frontbeleuchtungssystem ausgestattet, auf das die Nutzer lange gewartet haben. Laut ixbt.com ist dieses Gerät für diejenigen gedacht, die ihre Smartphone-Sucht überwinden und ihre Freizeit mit Lesen verbringen möchten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Xteink X4 Pro wiegt nur 72 Gramm und ist 5,95 Millimeter dick. Dadurch passt es nicht nur in die Tasche, sondern sogar in das Portemonnaie. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich spezielle Magnete, mit denen das Gadget an der Rückseite eines Smartphones befestigt werden kann. Dies motiviert dazu, beim Warten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln ein paar Seiten zu lesen, anstatt durch den Instagram-Feed zu scrollen.

Neue Funktionen und technische Daten

Während die Navigation bei den Vorgängermodellen X3 und X4 nur über mechanische Tasten möglich war, verfügt die X4 Pro-Version über einen 4,26-Zoll-Touchscreen, was den Bedienkomfort deutlich erhöht. Zudem wurde ein Beleuchtungssystem mit einstellbarer Farbtemperatur für nächtliche Leser eingeführt. Experten betonen, dass der E-ink-Bildschirm die Augen nicht so sehr belastet wie ein iPhone oder andere Smartphones, was das Lesen vor dem Schlafengehen sicherer macht.

Auch die Akkulaufzeit des Geräts ist beeindruckend. Dank der Energieeffizienz von E-ink-Bildschirmen kann das X4 Pro nach einer einzigen Ladung mehrere Wochen lang halten. Bei Tests sank der Akkustand beispielsweise nach drei Wochen täglicher Nutzung nicht unter 60 Prozent. Der Hersteller hat jedoch diesmal auf einen USB-C-Anschluss verzichtet und stattdessen ein magnetisches Pogo-Ladegerät verwendet, was für manche Nutzer unpraktisch sein könnte.

Nutzungseinschränkungen und Software

Das Xteink X4 Pro läuft mit Open-Source-Software, was den Nutzern Freiheit beim Hochladen ihrer Dateien gibt. Bücher können per Wi-Fi oder Bluetooth übertragen werden, aber der einfachste Weg ist die Verwendung einer micro SD-Karte. Es ist erwähnenswert, dass dieses Gadget keine Bücher aus geschlossenen Ökosystemen wie Amazon unterstützt. Es ist hauptsächlich für die Arbeit mit freien Dateien im .epub-Format ausgelegt.

Die geringe Größe hat auch ihre Nachteile. Zum Beispiel kann das Lesen von Gedichten oder Büchern mit komplexen Tabellen auf einem 4,26-Zoll-Bildschirm etwas unbequem sein. Da der Text klein ist, muss das Gerät zudem näher ans Gesicht gehalten werden. Dennoch ist dieses winzige Gadget, das für 99 Dollar angeboten wird, mit seiner Kompaktheit eine hervorragende Ergänzung zu großen E-Readern wie dem Kindle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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