Samsung fordert TSMC heraus und nimmt 2nm-Fabrik in Betrieb

Samsung Electronics macht einen bedeutenden Schritt im globalen Halbleiterwettbewerb. Laut ixbt.com bereitet sich das neue Werk des südkoreanischen Tech-Giganten in Taylor, Texas, darauf vor, Ende dieses Monats den Testbetrieb aufzunehmen. Dieser Schritt dürfte eine ernsthafte Konkurrenz für den Hauptrivalen TSMC darstellen. Dies berichtet Ixbt.com .

Bemerkenswert ist, dass bereits vor der vollständigen Inbetriebnahme des Werks die gesamte geplante Produktionskapazität von Großkunden ausgebucht ist. Diese strategischen Vereinbarungen eröffnen Samsung neue Marktchancen und stärken seine Position.

Großkunden und Zukunftspläne

Der Quelle zufolge gehören die Tech-Giganten Tesla und Broadcom zu den wichtigsten und größten Kunden von Samsung. Diese Unternehmen haben Kapazitäten im Voraus reserviert, um ihren Bedarf an Chips auf Basis der fortschrittlichen 2nm-Technologie zu decken.

Gleichzeitig hat Samsung mit umfangreichen Arbeiten zur weiteren Erweiterung der Infrastruktur begonnen. Insbesondere importiert das Unternehmen Spezialausrüstung aus Südkorea, um ein zweites Werk für Silizium-Wafer zu errichten. Der Bau dieses zweiten Werks soll noch in diesem Jahr beginnen.

Technologischer Prozess und Wettbewerbsvorteil

Das neue Werk in Taylor wird für Samsung zum wichtigsten Standort für die Produktion von Mikrochips auf Basis des 2nm-Prozesses. Die erfolgreiche Aufnahme der Massenproduktion könnte die Position des Unternehmens im Wettbewerb mit TSMC erheblich stärken und sogar einige Großkunden dazu zwingen, ihre Strategien zur Auftragsvergabe zu überdenken.

Zuvor waren die Effizienz und die Ausbeute des neuen technologischen Prozesses die zentralen Fragen. Während die Ausbeute an fertigen 2nm-Chips bei Samsung zu Jahresbeginn bei etwa 60 % lag, deuten aktuelle Daten darauf hin, dass dieser Wert deutlich auf etwa 80 % gestiegen ist.

Solch technologisches Wachstum und die vollständige Vorab-Buchung der Produktionskapazitäten deuten darauf hin, dass Samsung seine Position auf dem Halbleitermarkt weiter festigen wird. Marktexperten betonen, dass der volle Betrieb dieses Werks künftig Auswirkungen auf die gesamte Branche haben wird.