SpaceX kurz vor der Eroberung des Weltraums: Starship V3 Rakete startbereit

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SpaceX kurz vor der Eroberung des Weltraums: Starship V3 Rakete startbereit

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat die letzte Phase der Vorbereitungen für den nächsten Testflug seines leistungsstärksten Raumschiffs — Starship V3 — eingeleitet. Der riesige Raketenkomplex wurde auf der Startrampe des Weltraumbahnhofs Starbase im Süden von Texas installiert. Solche Tests sind entscheidend für die Pläne der Menschheit, zum Mars zu reisen und dauerhafte Stützpunkte auf dem Mond zu errichten. Dies berichtet Ixbt.com .

Neue Fotos des NASA Spaceflight-Projektfotografen Max Evans haben in den sozialen Medien großes Interesse geweckt. Die Bilder zeigen den vollständigen Starship-Komplex, bestehend aus dem Booster 20 und dem Raumschiff Ship 40, vor der Kulisse eines Sonnenuntergangs. Besonders der Anblick der Mitarbeiter, die an den Manipulatoren des riesigen Mechazilla-Turms arbeiten und vor der Rakete winzig wirken, beweist erneut die gigantischen Ausmaße dieser Konstruktion.

Laut ixbt.com haben die Ingenieure derzeit zusätzliche Inspektionen des Super Heavy-Boosters abgeschlossen. Die Starship V3-Rakete zeichnet sich durch ein verbessertes Triebwerkssystem und eine höhere Nutzlastkapazität im Vergleich zu ihren Vorgängern aus. Dieser 13. integrierte Testflug ist für das Unternehmen eine Gelegenheit, technologische Stabilität zu demonstrieren.

Technische Probleme und neuer Zeitplan

Zur Erinnerung: Der ursprüngliche Startversuch war für den 16. Juli dieses Jahres geplant. Aufgrund technischer Störungen an der Triebwerksanlage wurde der Start jedoch verschoben. SpaceX-Spezialisten haben alle Systeme erneut überprüft und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

Dem neuen Zeitplan zufolge wird das Startfenster voraussichtlich um 17:45 Uhr US-Zentralzeit (gegen 03:45 Uhr am 24. Juli nach usbekischer Zeit) geöffnet. Während dieses Tests soll das Raumschiff die Atmosphäre verlassen, sich entlang der festgelegten Flugbahn bewegen und die Algorithmen für den Wiedereintritt testen.

Das Starship-Projekt ist ein wichtiger Wendepunkt nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte globale Luft- und Raumfahrtindustrie. Es wird erwartet, dass dieses vollständig wiederverwendbare System die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum drastisch senkt. Auch Raumfahrtbegeisterte in Usbekistan werden die Möglichkeit haben, diesen historischen Prozess über Online-Übertragungen zu verfolgen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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