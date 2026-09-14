Xiaomi stellt Smart Lock 5 Max mit 2K-Kamera und Gesichtserkennung vor

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat sein neues Xiaomi Smart Lock 5 Max Smart Lock vorgestellt, das Sicherheit mit moderner Technologie vereint. Laut ixbt.com ist das Gerät für Vorbestellungen auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von 3529 Yuan erhältlich und zeichnet sich durch seine fortschrittlichen biometrischen Funktionen aus. Dies berichtet Ixbt.com .

Fortschrittliche Sicherheit und 12 Entriegelungsmethoden

Das neue Smart Lock bietet Benutzern 12 verschiedene Möglichkeiten, die Tür zu öffnen. Zu den bemerkenswertesten gehören die 3D-Gesichtserkennungstechnologie sowie die Handvenenerkennung. Das Gesichtserkennungssystem identifiziert Personen mit einer Körpergröße von 1,2 bis 2 Metern problemlos und entriegelt das Schloss in etwa 1 Sekunde. Die Handvenenscan-Funktion kann den Benutzer aus einer Entfernung von 10-20 Zentimetern erkennen.

Das Außenpanel des Geräts ist mit einer speziellen entspiegelten Beschichtung und einer ringförmigen LED-Beleuchtung ausgestattet. Es verfügt zudem über einen dynamischen Nachtsichtmodus, der bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder liefert, sowie über eine 2K-Kamera mit einem ultraweiten Sichtfeld von 192 Grad.

Künstliche Intelligenz und langfristige Autonomie

An der Innenseite der Tür ist ein praktischer 5-Zoll-Bildschirm installiert, um das Geschehen vor der Tür zu überwachen. Die KI-Technologie ermöglicht es, Menschen von anderen Objekten zu unterscheiden, Pakete zu identifizieren und sofort zu erkennen, wenn die Tür nicht vollständig geschlossen ist oder ein Einbruchversuch stattfindet. Das Schloss lässt sich nahtlos in andere Geräte des Smart-Home-Ökosystems integrieren.

Was die Akkulaufzeit betrifft, so wird das Gerät von zwei 8000 mAh Akkus betrieben, die bis zu 11 Monate Dauerbetrieb ermöglichen. Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, schaltet das Schloss automatisch in den Energiesparmodus und behält die grundlegenden Entriegelungsfunktionen für weitere 2,5 Monate bei.